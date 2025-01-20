Около 8 тысяч обращений за два года – мэр Гомеля рассказал, как устроен его чат-бот для вопросов от граждан

Владимир Привалов, председатель Гомельского горисполкома:

Когда мы создали Telegram-канал и чат-бот, мы ставили такую цель, чтобы каждый гомельчанин мог позвонить при случае, как я говорю, нажать на кнопку, и мэр его должен услышать. То есть обратная связь с людьми – это, на мой взгляд, тоже та необходимость, которая нужна каждому чиновнику. Это та дорожная карта, чтобы ты понимал, что надо сделать для людей. Так вот, когда мы сделали чат-бот и Telegram-канал, то мы, как вы уже правильно здесь сказали, выбили фактически из-под ног ту пиар-компанию, которую развивали наши оппоненты.

Например, около тысячи различных вбросов до того, как мы создали Telegram-канал. 927 было различных вбросов оппонентов. Например, плохо сделаны дороги. Нет тротуаров. В основном тема жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети, плохо ходит общественный транспорт. На сегодняшний день, когда мы предложили населению этот формат – задай вопрос власти, поговори с первым лицом, обратись, и тебя услышат, – сегодня всего лишь только 150 неких поводов, инфоповодов возникают у нас, и то, которые поверхностные. То есть люди увидели и услышали, что власть готова решать проблемы для людей, это первое.

Второе. Те пиар-компании, которые разводили на пустом месте, не были подкреплены ничем. Власть сегодня говорила: было, стало. И люди это увидели.

Алена Сырова, СТВ:

Но нет же такого, что вы как-то общо отвечаете? Знаете, как модно говорить, какие-то отписки. Грубо говоря, вам человек факт, а вы ему говорите, что после дождичка в четверг разберемся. Вы же действительно реагируете и показываете результат?

Владимир Привалов:

За два года около восьми тысяч обращений прошло только через чат-бот. А ведь они могли пойти и в Совет Министров, в Администрацию Президента, в Госконтроль. То есть из них 99 % уже решены.