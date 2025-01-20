Муковозчик: продуманные программы кандидатов в Президенты – это признак оздоровления электоральных процессов

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Даже прикрыв заголовки, к примеру, руками, чтобы не видеть авторов, по самим программам вполне можно понять, кто какую предлагает. А ведь за последние пару десятков лет вся эта беглая «опа», которая ныне сидит на грантах за рубежом, пыталась приучить нас, мол, не так важно, за что ты, как важно, против кого. Мол, не надо предлагать программу, надо тупо звать людей на площу, супраць. И бросать их там при первом же шухере, сваливая за границу. Или другой вариант. Прямо в программе предлагать распродать все, потому как это экономически эффективно, самому же после этого свалить за границу. Поэтому сам факт, что у кандидатов появляются добротные, продуманные программы, это правильно. Признак политического оздоровления электоральных процессов. Ну и хорошо, девчонки, что не спрашиваете, за кого я буду голосовать. Хотя и вы знаете, и сам не устаю повторять, как важно белорусам сделать правильный выбор.

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