Людей не нужно убеждать идти в народное ополчение – депутат Смолевичского районного Совета депутатов

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Я хочу согласиться и добавить еще, что в сентябре на базе Озерицко-Слободского сельсовета прошли учения народного ополчения. И вот люди насколько готовы защищать свой дом не только в приграничье, но и в пристоличье. Не было никакой проблемы с записью кандидатов в народное ополчение. И мы реально отработали и с квадрокоптерами, и с автомобилями, и с патрулированием, с маршрутами. И это было на одном дыхании. То есть не надо было людей убеждать. И у меня, к примеру, кандидатов надо столько, а их набралось намного больше. И это очень хорошая тенденция, что люди очень ценят ту стабильность и мир, в котором мы живем, и готовы за это бороться.