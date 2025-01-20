Прямой эфир

Людей не нужно убеждать идти в народное ополчение – депутат Смолевичского районного Совета депутатов

20 января 2025 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жить заботами людей. Какие вопросы волнуют белорусов? Кто находит решения и как сделать общество еще более монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели. 

Людей не нужно убеждать идти в народное ополчение – депутат Смолевичского районного Совета депутатов-2

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Я хочу согласиться и добавить еще, что в сентябре на базе Озерицко-Слободского сельсовета прошли учения народного ополчения. И вот люди насколько готовы защищать свой дом не только в приграничье, но и в пристоличье. Не было никакой проблемы с записью кандидатов в народное ополчение. И мы реально отработали и с квадрокоптерами, и с автомобилями, и с патрулированием, с маршрутами. И это было на одном дыхании. То есть не надо было людей убеждать. И у меня, к примеру, кандидатов надо столько, а их набралось намного больше. И это очень хорошая тенденция, что люди очень ценят ту стабильность и мир, в котором мы живем, и готовы за это бороться.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Дмитрий Кудин

Другие новости рубрики

Все новости
В 2025 году средний размер пенсии составит 926 рублей – Минтруда и соцзащиты
20 января 2025 16:56

В 2025 году средний размер пенсии составит 926 рублей – Минтруда и соцзащиты

«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих
20 января 2025 16:52

«Твой голос первый». БРСМ организовал специальный проект для впервые голосующих

Почему литовцы нам завидуют? Рассказала председатель Вороновского районного Совета депутатов
20 января 2025 16:43

Почему литовцы нам завидуют? Рассказала председатель Вороновского районного Совета депутатов