Почему литовцы нам завидуют? Рассказала председатель Вороновского районного Совета депутатов

Жить заботами людей. Какие вопросы волнуют белорусов? Кто находит решения и как сделать общество еще более монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Елена Ганевич, председатель Вороновского районного Совета депутатов:

Нет, у нас есть условия для того, чтобы комфортно пересечь границу. Я вам хочу сказать о том, что буквально несколько лет назад по программе «Один район – один проект» у нас успешно осуществлено строительство зоны ожидания для граждан, которые выезжают за пределы Республики Беларусь. Вы не представляете, насколько там созданы комфортные условия. Для большегрузных автомобилей есть парковочная зона.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но политики литовские не очень хотят, чтобы...

Елена Ганевич:

Но они просто завидуют нам, что мы успешно развиваемся. Я вам больше скажу, буквально в этом году у нас стартует продолжение вот этого проекта. Это дальнейшее строительство транспортно-логистического центра, который тоже будет способствовать этому комплексному осуществлению услуг для тех граждан, которые передвигаются за пределы Республики Беларусь. Как для физических лиц, так и для тех, которые занимаются большегрузными перевозками.