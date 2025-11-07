28-й тур ЧБ по футболу стартовал. Матчи прошли в Молодечно и Гомеле

Сегодня двумя матчами стартовал 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Открыл игровую программу поединок в Молодечно, где местный клуб, уже потерявший шансы остаться в высшей лиге, принимал главного фаворита текущего розыгрыша – «МЛ Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота друг друга, первый гол зрители увидели на 59-й минуте – гостей вперед вывел Никита Глушков. Этот мяч в итоге оказался единственным во встрече – 1:0 в пользу лидеров национального первенства.

Также сегодня футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили брестское «Динамо» с результатом – 3:0. В составе победителей отличились – Алексей Антилевский, Денис Лаптев и Евгений Барсуков.