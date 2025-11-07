Прямой эфир

28-й тур ЧБ по футболу стартовал. Матчи прошли в Молодечно и Гомеле

07 ноября 2025 17:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня двумя матчами стартовал 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Открыл игровую программу поединок в Молодечно, где местный клуб, уже потерявший шансы остаться в высшей лиге, принимал главного фаворита текущего розыгрыша – «МЛ Витебск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

28-й тур ЧБ по футболу стартовал. Матчи прошли в Молодечно и Гомеле-1

В стартовом тайме ни одной из команд не удалось поразить ворота друг друга, первый гол зрители увидели на 59-й минуте – гостей вперед вывел Никита Глушков. Этот мяч в итоге оказался единственным во встрече – 1:0 в пользу лидеров национального первенства. 

28-й тур ЧБ по футболу стартовал. Матчи прошли в Молодечно и Гомеле-3

Также сегодня футболисты «Гомеля» на своей арене разгромили брестское «Динамо» с результатом – 3:0. В составе победителей отличились – Алексей Антилевский, Денис Лаптев и Евгений Барсуков.

28-й тур ЧБ по футболу стартовал. Матчи прошли в Молодечно и Гомеле-5

Завтра пройдут еще три противостояния, заключительные поединки тура состоятся в воскресенье. Полная цифровая картина игрового уик-энда на ваших экранах.

# Спортивные соревнования # Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Сыграно четыре матча – главные итоги игрового дня ЧБ по хоккею
07 ноября 2025 17:32

Сыграно четыре матча – главные итоги игрового дня ЧБ по хоккею

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала победу на международном турнире «Кубок Будущего»
07 ноября 2025 17:28

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала победу на международном турнире «Кубок Будущего»

Белорусы завоевали пять наград на старте чемпионата мира по самбо в Кыргызстане
07 ноября 2025 17:27

Белорусы завоевали пять наград на старте чемпионата мира по самбо в Кыргызстане