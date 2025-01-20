С 21 января стартует досрочное голосование. Как избирательные участки готовились к выборам?

Избирательная кампания в Беларуси выходит на финишную прямую. Уже 21 января в полдень по всей стране откроются участки для голосования. Со вторника по субботу те избиратели, кто по каким-то причинам не смогут прийти сюда в основной день, могут принять участие в выборах досрочно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому важнейшему этапу предшествовала огромная подготовительная работа. Напечатаны бюллетени, проверены списки избирателей, а на участках оборудованы кабины, а также установлены ящики для голосования. Всего в стране образованы 5 325 участков. Здесь обеспечат комфорт для всех участников электорального процесса, в том числе людей с ограниченными возможностями. Помощь таким избирателям окажут волонтеры.

Золотой участок для голосования, так его называют в Бресте не из-за особых условий, а возраста избирателей. Исторический центр областного центра, многих жителей участковая комиссия уже узнает без списка. Но для удобства в навигации подготовили таблички с названиями улиц. Из 1 104 человек лишь пять сделают выбор впервые, и их встретят особенно.

Анна Волынец, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 15 Ленинского района Бреста:

От Центральной избирательной комиссии у нас подарок – символы суверенной Беларуси. Ну и от города – печенье в красивой такой упаковке. Ну а тем, кто самыми первыми придет 26-го числа в 8 утра, у нас подготовлен подарок – книга «Брест. Ленинский район». Кроме того, у нас еще есть подарки для впервые голосующих – будут вручать майки.

Участок готов. От обязательных документов, графиков и списков избирателей до ящиков для голосования и самой кабинки. Уже доставили и бюллетени.

Александр Завадский, секретарь участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 15 Ленинского района Бреста:

В данный момент они находятся в ящике на хранении. Также в этом ящике хранится вся документация, которая касается участковой избирательной комиссии. К концу рабочего дня участка ящик обязательно опечатывается с присутствием членов комиссии специальной печатью и подписывается также членами комиссии.

За день до досрочного голосования все 5 325 участков взяты под охрану сотрудниками МВД. Кроме того, каждый оборудован видеонаблюдением и средствами пожаротушения.

Роман Лобажевич, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 37 Октябрьского района Минска:

Наш избирательный участок сегодня сдан под охрану Министерства внутренних дел. Сотрудник милиции дежурит круглосуточно на нашем участке. Безопасность участка полностью обеспечена. Мы готовы к проведению досрочного голосования.

На участках для голосования созданы равные возможности для каждого гражданина. Готовы откликнуться и на просьбу о голосовании на дому. Заявки уже поступают в избирательные комиссии. Позаботились и о тех, кто нуждается в особых условиях. Для слабовидящих подготовили специальную накладку на бюллетень, для маломобильных – помощь.

Оксана Сморгова, председатель участковой комиссии по выборам Президента Беларуси участка для голосования № 52 Октябрьского района Минска:

У нас есть специальные кабинки для лиц с ограниченными возможностями. Ширмы. Это очень удобно для лиц с ограниченными возможностями, чтобы им было легче проголосовать. Мы получили шрифт Брайля для слабовидящих людей.

Для удобства избирателей в период досрочного голосования участковые комиссии будут работать без перерыва с 12 до 19 часов. Накануне этого этапа специалисты работали в формате дежурств. Избирателям разъяснялись организационные моменты.

Анна Волынец:

В этом реестре граждане, которые имеют двойную регистрацию. Первая регистрация как в паспорте, а вторая по месту временного нахождения. В день досрочного голосования они могут прийти к нам. Мы должны позвонить на тот участок. Мы заранее уже номера телефонов себе подготовили, чтобы не искать и не задерживать избирателя. Мы звоним, там их открепляют и пишут, где они фактически проголосовали, чтобы исключить двойное голосование.

Досрочное голосование на выборах – это общемировая практика, и такой формат применяется во многих странах. Причем его срок может варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. В плане максимальной возможности граждан реализовать свое избирательное право.