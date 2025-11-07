Вместо микрофонов – топоры! Результаты IV чемпионата по колке дров среди СМИ
Чемпионат по колке дров в очередной раз объединил представителей средств массовой информации. Традицию заложил Президент 4 года назад. Во время первого чемпионата глава государства провел мастер-класс по колке дров. А сегодня пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата от имени Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что собравшиеся привыкли рубить правду, сегодня они работали с другим материалом. На берегу водохранилища Вяча в Минском районе собрались 39 команд со всей страны. В каждой из них от 4 до 7 участников – минимум две женщины и двое мужчин. И это не просто соревнование, а встреча единомышленников. Но это не отменяет желания одержать победу.
На берегу живописного озера Вяча, несмотря на холодную осень, сегодня было по-настоящему жарко. В руках журналистов вместо привычных атрибутов медиа – микрофонов и ручек – пилы и топоры. И хотя рубить не словом, а делом не так уж и просто, с такой группой поддержки возможно все.
Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ.
На рабочую форму сменила строгие костюмы и команда Президента Беларуси. Руководители министерств и ведомств продемонстрировали участникам настоящий мастер-класс по колке дров, тем самым задали тон всему чемпионату.
В 2025 году чемпионат собрал рекордное количество участников. За победу боролись почти 40 команд. Каждой из которых предстояло соревноваться в сложнейших дисциплинах. Переруб бревна топором, колка дров по-президентски, командные эстафеты. Свои силу и выносливость продемонстрировали и девушки, тем самым в буквальном смысле разнесли в щепки стереотип про «слабый пол».
В Минском районе прошел IV чемпионат по колке дров среди СМИ.
К слову, особое испытание подготовили и для тех дам, которым все же удобнее обращаться со сковородкой, нежели топором. Это привычное для женской руки орудие в прямом смысле проверяли на прочность.
Говорят, что это немецкое. Покупайте белорусское. Вообще супер, конечно. Первый опыт, но очень запоминающийся.
Никита Мандик впервые на чемпионате в составе объединенной команды блогеров. Сегодня он вместе с коллегами по цеху пилил не только контент, но и дрова.
Никита Мандик, блогер:
Я считаю, что это вообще отличная была идея. Тем, кто придумал такой чемпионат, низкий поклон, потому что он объединяет не только людей всей страны, он еще дает возможность посоревноваться. Посоревноваться в дружеской атмосфере.
Итоги соревнований в очередной раз доказали – журналисты владеют не только словом, но и топором, а чемпионат по колке дров остается одним из самых зрелищных и непредсказуемых событий года. Первое место в состязании завоевала команда «ВоенТВ». Впрочем, нет сомнений в том, что каждый из участников ушел сегодня победителем – в первую очередь для себя и своей команды, которая в любой момент подставит дружеское плечо. И не важно – будет это чемпионат или же информационный фронт.
Подробности в видео.