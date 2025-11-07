Вместо микрофонов – топоры! Результаты IV чемпионата по колке дров среди СМИ

Чемпионат по колке дров в очередной раз объединил представителей средств массовой информации. Традицию заложил Президент 4 года назад. Во время первого чемпионата глава государства провел мастер-класс по колке дров. А сегодня пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата от имени Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на то, что собравшиеся привыкли рубить правду, сегодня они работали с другим материалом. На берегу водохранилища Вяча в Минском районе собрались 39 команд со всей страны. В каждой из них от 4 до 7 участников – минимум две женщины и двое мужчин. И это не просто соревнование, а встреча единомышленников. Но это не отменяет желания одержать победу.

На берегу живописного озера Вяча, несмотря на холодную осень, сегодня было по-настоящему жарко. В руках журналистов вместо привычных атрибутов медиа – микрофонов и ручек – пилы и топоры. И хотя рубить не словом, а делом не так уж и просто, с такой группой поддержки возможно все. Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ.

На рабочую форму сменила строгие костюмы и команда Президента Беларуси. Руководители министерств и ведомств продемонстрировали участникам настоящий мастер-класс по колке дров, тем самым задали тон всему чемпионату. В 2025 году чемпионат собрал рекордное количество участников. За победу боролись почти 40 команд. Каждой из которых предстояло соревноваться в сложнейших дисциплинах. Переруб бревна топором, колка дров по-президентски, командные эстафеты. Свои силу и выносливость продемонстрировали и девушки, тем самым в буквальном смысле разнесли в щепки стереотип про «слабый пол». В Минском районе прошел IV чемпионат по колке дров среди СМИ. К слову, особое испытание подготовили и для тех дам, которым все же удобнее обращаться со сковородкой, нежели топором. Это привычное для женской руки орудие в прямом смысле проверяли на прочность.

Говорят, что это немецкое. Покупайте белорусское. Вообще супер, конечно. Первый опыт, но очень запоминающийся. Никита Мандик впервые на чемпионате в составе объединенной команды блогеров. Сегодня он вместе с коллегами по цеху пилил не только контент, но и дрова.