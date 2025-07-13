Новости по тегу #Дмитрий Кудин

Чтобы охватить весь фронт работ, Минлесхоз запускает операцию с орбиты. Как только тучи разойдутся, совместно с учеными из Национальной академии наук они наведут на пострадавшие районы «глаза» спутников.
Почему и от чего 2020-й стал прививкой? Белорусы теперь лучше разбираются в политике? Власть идет в народ – как сегодня работают с населением? И какие вопросы реально волнуют наших граждан? Об этом и не только рассуждали в ток-шоу «По существу».
«Это очень хорошая тенденция, что люди очень ценят ту стабильность и мир, в котором мы живем, и готовы за это бороться».
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