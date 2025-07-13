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Новости по тегу #Дмитрий Кудин

Минлесхоз и Академия наук воспользуются спутниками для обнаружения пострадавших от урагана районов
13 июля 2025 16:42

Минлесхоз и Академия наук воспользуются спутниками для обнаружения пострадавших от урагана районов

Наше единство – что волнует белорусов и как власть работает с населением? Разбирались в студии ток-шоу
20 января 2025 18:39

Наше единство – что волнует белорусов и как власть работает с населением? Разбирались в студии ток-шоу

Людей не нужно убеждать идти в народное ополчение – депутат Смолевичского районного Совета депутатов
20 января 2025 17:03

Людей не нужно убеждать идти в народное ополчение – депутат Смолевичского районного Совета депутатов

Привлекли и виновника, и заявителя. Как чиновнику добиться справедливого решения?
23 января 2023 18:56

Привлекли и виновника, и заявителя. Как чиновнику добиться справедливого решения?

«Без всяких бюрократических проволочек». Как быстро депутаты могут решить запрос?
23 января 2023 18:30

«Без всяких бюрократических проволочек». Как быстро депутаты могут решить запрос?

Служба 115 плохо выполняет работу? Вот что говорят представители власти
23 января 2023 18:07

Служба 115 плохо выполняет работу? Вот что говорят представители власти

Никита Рачиловский: «Мы дали возможность подготовиться к этой войне, чтобы она не началась в сентябре 1939 года»
19 сентября 2022 19:48

Никита Рачиловский: «Мы дали возможность подготовиться к этой войне, чтобы она не началась в сентябре 1939 года»

Воскресенский: «От каждого из нас тоже зависит, как мы преодолеем этот геополитический безумный шторм»
19 сентября 2022 19:48

Воскресенский: «От каждого из нас тоже зависит, как мы преодолеем этот геополитический безумный шторм»

«Это абсолютно чуждые нам ценности». Спикеры ответили, почему «Дожинки» для нас важнее гей-парада
19 сентября 2022 17:59

«Это абсолютно чуждые нам ценности». Спикеры ответили, почему «Дожинки» для нас важнее гей-парада

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?
19 сентября 2022 17:35

«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?

«Мы внедряем современные технологии». Как мессенджеры позволяют взаимодействовать чиновникам с народом?
13 июня 2022 19:16

«Мы внедряем современные технологии». Как мессенджеры позволяют взаимодействовать чиновникам с народом?

«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента
13 июня 2022 19:04

«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента