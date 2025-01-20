Азарёнок: наши оппоненты пытались дискредитировать милицию, а сейчас очередь стоит в военные вузы

Жить заботами людей. Какие вопросы волнуют белорусов? Кто находит решения и как сделать общество еще более монолитным? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Наши оппоненты пытались дискредитировать милицию, военных, всех, кто носит погоны. Они выкладывали все личные данные, жен, детей и так далее. Милиционеры вышли и сказали: ага, спасибо, хорошо. И эти дети пошли в военно-патриотические клубы. Сейчас вы правильно сказали, там очередь стоит в военные вузы, в военные академии, на факультет внутренних войск. Конкурсы, огромнейшие конкурсы. Вот чего добились наши оппоненты, когда пытались дискредитировать нашу армию, нашу систему, наших силовиков.

Призыв совершенно поменялся. Мы с генералами общаемся. И если раньше это было такое… В моем поколении самое главное было откосить, как хочешь: в дурку лечь, геем прикинуться, то сейчас те, кто идут, никаких этих отказников нет. Более того, люди сознательно идут для того, чтобы защищать Родину, видя, что происходит. Приграничные районы знают, что сейчас, особенно на южной границе, погранцы, наши ребята, наши пацаны отслужили уже третье поколение по полной боевой. Это что значит? Ты выходишь не просто на заставу, на границу...

Кирилл Казаков, СТВ:

Ты понимаешь, что в тебя могут стрелять.

Григорий Азаренок:

Да, ты выходишь на воюющую практически границу. Выходишь на воюющую границу, у тебя там 35 килограмм, все эти разгрузки, каски и все остальное. Это совершенно другие пограничники, солдаты, совершенно другие молодые люди. Как всегда, эта встряска помогла. И главное вот только не расслабляться.