Интрига раскрыта! Кто забрал с собой Гран-при кинофестиваля «Лістапад»?

Подходит к завершению 31-й Минский международный кинофестиваль «Лістапад». Его название уже давно стало синонимом интересного и качественного кино, а его гостями ежегодно становятся именитые и начинающие режиссеры, актеры, продюсеры и операторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди триумфаторов и наши коллеги. Сразу несколько их работ отмечены особыми наградами. Специальный приз имени заслуженного деятеля искусств Беларуси Евгения Игнатьева получила съемочная группа нашего телеканала за документальный фильм «Вещий сон, путь к свободе». Специальной наградой от Конфедерации Союзов кинематографистов был также отмечен документальный фильм Григория Азаренка. Кинофорум – авторитетная площадка для общения профессионалов, дискуссий о кино и, конечно же, конкурса. В этот раз для участия в нем было подано около 4 тысяч заявок из 120 стран. География фильмов широка: Беларусь, Россия, Китай, Индия, Пакистан, страны Европы. Впервые в этом году на фестиваль приехали представители Вьетнама и Филиппин. Кто же из них вернется домой с наградами? И кому достанется Гран-при минского кинофестиваля? Прямо сейчас проходит церемония торжественного закрытие фестиваля. В столичном кинотеатре «Москва» работает наша съемочная группа. Влада Родовская подключается к прямому эфиру.

Влада Родовская, корреспондент:

Здравствуйте, любители качественного кино. Международный фестиваль «Лiстапад» подходит к своему завершению. Финальные титры сегодня в кинотеатре «Москва». Атмосфера, признаюсь, волнительная, ведь наступило время подводить итоги. На протяжении семи дней не только столица, но и жители всей страны могли посмотреть лучшие киноленты. Состоялось свыше 600 показов. Лучшие картины увидели порядка 25 тысяч зрителей. Форум – это и площадка для переговоров: круглые столы, более 20 творческих встреч и мастер-классов, на которых у участников была возможность познакомиться с мэтрами кинематографа.

Дмитрий Семенов, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм»:

Очень важно отметить в работе кинофестиваля творческие встречи и мастер-классы. Всегда полные залы, всегда оживленные диалоги, всегда много интересных вопросов. И это говорит о том, что молодежь сегодня очень заинтересована в кино и во встречах с мэтрами. И благодаря кинофестивалю «Лістапад» эти встречи происходят.

Николай Бурляев, народный артист России:

«Лістапад», который мы создавали 31 год назад, живет. И он притягивает внимание очень многих людей из разных стран. «Лістапад» держит свою идейную высоту, собирает позитивное кино. Каждая киноработа оставила след в сердцах зрителей. 48 наград нашли своих обладателей. В почетном списке лауреатов – операторы, сценаристы и режиссеры. На суд зрителей и компетентного жюри представили 157 картин. Лучшие киноленты выбирали в 8 номинациях. Кроме традиционных, появилась и новая – короткометражные фильмы.

Владимир Грамматиков, председатель жюри конкурса короткометражных фильмов Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

У нас программа была самая интернациональная. Огромное количество стран. Очень разнообразная, очень. Первое место – китайская картина. Перед жюри стоит вопрос, что оценивать в первую очередь, творчество или проблему, те темы, которые затронуты в картине. Мы пошли по синтезу.

Уже разрешилась самая главная интрига осени. Гран-при «Лістапада» отправляется в Северную Осетию. В этом году статуэтка досталась режиссеру мифологического фильма «Охотник» Зауру Цогоеву. Фильм, который снят всего за 19 дней, повествует зрителям о дикой природе, которую нужно сохранить для потомков.

Заур Цогоев, режиссер (Россия):

Фильм снят с одним актером, без слов, в очень живописных местах. Мы там живем и сами много где в первый раз побывали. Конечно, получается в кинематографе не все, как задумаешь, но мы выкладывались, старались, потели. А остальное судить зрителю. Зритель – это главный оценщик нашего мастерства.