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Белорусы завоевали пять наград на старте чемпионата мира по самбо в Кыргызстане

07 ноября 2025 17:27
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В финалы своих весовых категорий вышли три представительницы нашей страны – Анфиса Копаева, Даниэла Ждан и Мария Кондратьева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Девушки победно двигались по турнирной сетке на пути к титульным поединкам, однако там землячки уступили соперницам из России, став тем самым серебряными призерами соревнований. 

Кроме того, бронзовую медаль в весе до 71 килограмма у мужчин в копилку отечественной сборной отправил Владислав Саяпин. Представитель боевого самбо – Евгений Михно также стал третьим. Завтра борьба на чемпионате мира продолжится. Всего турнир в Бишкеке собрал более 400 спортсменов из 70 стран, нашу команду представляют 19 атлетов.

# Спортивные соревнования

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