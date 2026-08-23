Новости по тегу #Наталья Якубицкая

«Сейчас вектор нашей работы преломляется в сторону продажи. Причем такие дома мы стараемся предложить людям за одну базовую величину».
«Вместе с моими коллегами мы привнесли такую новеллу, которая действительно получила одобрение у людей, главы государства».
«Если у наших белорусов есть желание быть фермером, оно всегда будет реализовано».
«При задании 384 дома, которые нам необходимо было вовлечь в хозяйственный оборот в первом квартале, в Минской области вовлечено 420 домов».
В Год белорусской женщины всемерно возрастает значение прекрасной половины человечества во всех сферах жизни общества и государства. Политика, экономика, социальная сфера, государственное управление.
Всего поступило свыше 30 заявок. Их рассмотрели в облисполкоме. Оценивали прежде всего новизну предложений, возможность создания безбарьерной среды.
Местом проведения станут сразу две площадки – Минск и столичная область.
Здесь появились спортивная и детская площадки, туристическая тропа, современное освещение вдоль новых дорожек.
Сегодня в рамках Международного культурно-образовательного форума «Дети Содружества» организован День Беларуси.
Земельная амнистия предусматривает оформление таких участков до 1 января 2028 года.
Чтобы сделать наш общий дом комфортным, безопасным и современным подключиться к делу должны все белорусы.
«Это будет целая программа, которая позволит нам не только наводить порядок, не только заниматься вопросами благоустройства, но еще и улучшать и повышать качественный уровень жизни наших людей».
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