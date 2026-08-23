Прямой эфир

Новости по тегу #Наталья Якубицкая

«Наводим порядок и пополняем бюджет». Узнали, как в Беларуси реализуется программа по пустующим домам
23 августа 2026 07:51

«Наводим порядок и пополняем бюджет». Узнали, как в Беларуси реализуется программа по пустующим домам

«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования
23 августа 2026 07:45

«Это важная норма!» Наталья Якубицкая поделилась историей создания Единого дня голосования

Медицина, торговля, транспорт – что еще делает Минский областной Совет депутатов для сохранения деревни? Мнение
23 августа 2026 07:40

Медицина, торговля, транспорт – что еще делает Минский областной Совет депутатов для сохранения деревни? Мнение

Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая
03 мая 2026 13:55

Сколько домов в Минской области продали за 1 базовую в 2025 году? Рассказала сенатор Наталья Якубицкая

«В нашей стране женский Президент, и это не пустые слова!» Какова роль женщин-сенаторов в жизни Беларуси?
08 марта 2026 14:05

«В нашей стране женский Президент, и это не пустые слова!» Какова роль женщин-сенаторов в жизни Беларуси?

Конкурс гражданских инициатив стартовал в Минской области
03 февраля 2026 08:40

Конкурс гражданских инициатив стартовал в Минской области

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики
14 января 2026 11:17

Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики

В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы
10 октября 2025 15:06

В Молодечненском районе открыли обновлённый парк отдыха – памятник природы

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями
09 июля 2025 18:24

Стали участниками древних обрядов! Дети из СНГ познакомились с белорусской культурой и традициями

120 тыс. самовольно занятых участков выявлено в Минской области
01 апреля 2025 14:07

120 тыс. самовольно занятых участков выявлено в Минской области

Трудовые коллективы и жители Минской области представили проекты по улучшению инфраструктуры региона
05 февраля 2025 10:42

Трудовые коллективы и жители Минской области представили проекты по улучшению инфраструктуры региона

Якубицкая: к Году благоустройства в Беларуси разрабатывается комплекс мероприятий
26 января 2025 15:20

Якубицкая: к Году благоустройства в Беларуси разрабатывается комплекс мероприятий