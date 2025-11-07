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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею одержала победу на международном турнире «Кубок Будущего»

07 ноября 2025 17:28
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Сегодня подопечные Андрея Михалева встречались с командой России, составленной из исполнителей до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Стартовая треть осталась безголевой, во втором периоде соперники вышли вперед. На что у наших парней также нашелся ответ, но уже в заключительной двадцатиминутке. 

Сначала Александр Яценко восстановил паритет, а довольно скоро Евгений Авраменко принес победу белорусской дружине – 2:1. Напомним, накануне отечественная сборная была сильнее сверстников из Казахстана. 8 ноября участники соревнований разыграют медали турнира по хоккею в формате 3х3. Обладатель трофея определится в воскресенье.

# Спортивные соревнования # Хоккей Беларуси

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