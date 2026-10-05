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Новости по тегу #Анжелика Курчак

Какие изменения ждут Трудовой кодекс? Анжелика Курчак – в «Рецепте настоящего белоруса»
05 октября 2026 17:44

Какие изменения ждут Трудовой кодекс? Анжелика Курчак – в «Рецепте настоящего белоруса»

Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она всё равно получит бесплатную помощь – депутат
09 февраля 2026 16:32

Если жертва не хочет привлекать насильника к ответственности, она всё равно получит бесплатную помощь – депутат

От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?
09 февраля 2026 16:30

От физической силы до киберслежки – как в Беларуси противостоят новым формам домашнего насилия?

Анжелика Курчак: миграционная политика в нашем государстве очень выверенная
25 мая 2025 13:31

Анжелика Курчак: миграционная политика в нашем государстве очень выверенная

Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11
05 апреля 2025 10:45

Минимизация документооборота и внедрение цифровых технологий – эксперты про Директиву №11

Расследование фактов геноцида белорусского народа в годы ВОВ продолжается – Швед
26 февраля 2025 10:42

Расследование фактов геноцида белорусского народа в годы ВОВ продолжается – Швед

Наше единство – что волнует белорусов и как власть работает с населением? Разбирались в студии ток-шоу
20 января 2025 18:39

Наше единство – что волнует белорусов и как власть работает с населением? Разбирались в студии ток-шоу

Анжелика Курчак: очень важно, что избранные в нынешний парламент люди – это государственники
03 марта 2024 13:34

Анжелика Курчак: очень важно, что избранные в нынешний парламент люди – это государственники

Служебная халатность – Генпрокуратура прокомментировала случаи падения наледи и снега с крыш
20 декабря 2023 13:43

Служебная халатность – Генпрокуратура прокомментировала случаи падения наледи и снега с крыш

В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие
01 июля 2023 11:20

В Беларусь начали чаще пытаться незаконно ввозить травматическое оружие

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы
28 июня 2023 13:41

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам жестокого обращения с беженцами со стороны Литвы

Химическую кастрацию признали одним из разрешённых методов лечения педофилии
19 июня 2023 13:39

Химическую кастрацию признали одним из разрешённых методов лечения педофилии