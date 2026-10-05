Новости по тегу #Анжелика Курчак

Не пропустите! Новый выпуск «Рецепта настоящего белоруса» в это воскресенье, 11 октября, в 10:15 на РТР-Беларусь.
«У нас в стране созданы все правовые механизмы, чтобы бороться со всеми формами проявления насилия», – рассказала Анжелика Курчак.
«Больше выявляются факты бытового насилия в состоянии алкогольного опьянения. Но есть же действительно психологическое насилие, есть кибернасилие, сейчас есть программы всевозможного слежения».
Сочетание продуманной регуляторной политики, ответственности нанимателей и государственной поддержки превращает трудовую миграцию в эффективный механизм экономического роста.
Документ, подписанный главой государства, должен улучшить жизнь каждого через оптимизацию ежедневных процессов, которые происходят в стране.
В Беларуси в 2024 году на 14 % сократилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.
Почему и от чего 2020-й стал прививкой? Белорусы теперь лучше разбираются в политике? Власть идет в народ – как сегодня работают с населением? И какие вопросы реально волнуют наших граждан? Об этом и не только рассуждали в ток-шоу «По существу».
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