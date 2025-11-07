День Октябрьской революции – рассказываем о событиях, изменивших ход белорусской истории

Жить на своей земле, принимать решения собственным умом, без оглядки на тех, кто считает себя «сильными мира сего», идти своей дорогой, исходя из наших интересов и нашего виденья будущего – все эти приоритеты нам, белорусам, помогла расставить наша история. Мы не вырываем страницы календаря и не перечеркиваем судьбоносные события прошлого. Мы принимаем эстафету памяти и уважения у наших предков, сохраняем традиции и ставим их на современные рельсы. И день 7 ноября для белорусов именно об этом. С Днем Октябрьской революции всех соотечественников сегодня поздравил Александр Лукашенко. Читайте здесь. В современной Беларуси особое отношение к советскому наследию. Мы его не разрушили, не уничтожили демонстративно, как это произошло у наших соседей. Мы на этом фундаменте, дополняя его современными смыслами, строим наше настоящее и будущее. О важных смыслах этого исторического дня на все времена и целой эпохе в истории земли белорусской – репортаж Кристины Протосовицкой. На всю Беларусь едва ли их можно насчитать с десяток. Имена Владлен и Октябрина в честь праздника Красного Октября и вождя пролетариата – в списке редких, но все же встречаются.

Октябрина Волкова, жительница Минска:

В нашей деревне была еще одна Октябрина. Еще одну назвали. А так больше не было. Две только. Девять лет, когда война была. Было детство страшное.

Октябрина Волкова ребенком застала Великую Отечественную, выстоять в которой смог единый советский народ. Бойцов передовой и трудового тыла, партизанов и подпольщиков объединяла большая сила. 1942-й – разгар войны. Народные мстители водрузили Красное знамя на угнанный немецкий состав с провиантом. 40-километровый рейд по оккупированной территории – в честь 25-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Факт так и остался бы неизвестным, если бы не художественный талант партизана Михаила Шапшала.

Вадим Левкович, заведующий научно-просветительным отделом Брестского областного краеведческого музея:

Водрузили Красное знамя на сам паровоз, идущий впереди, а на глазах у изумленных немцев раздавали награбленное немцами местным жителям обратно, а в конце пустили поезд под откос.

7 ноября – праздник не только государственный, но и семейный для супругов Виктора и Валентины Калиновских. Учащиеся совхозтехникума – староста группы и комсорг – поженились в красный день календаря 52 года назад. Всю жизнь отдали сельскому хозяйству. Валентина Калиновская, жительница Бреста:

Дату выбрали потому, что в то время и сейчас этот государственный праздник как символ, что люди стали более едиными, с пониманием труда, миролюбия, единства. Виктор Калиновский, житель Бреста:

Столько прожили душа в душу, воспринимаю как настоящего друга, а про любовь и говорить нечего, 50 лет прожить, немалый срок. Всегда повторял: я в своей жизни ничего бы не хотел поменять. Беларусь одна из немногих на постсоветском пространстве сохранила традицию отмечать дату 7 ноября как День Октябрьской революции. Это часть нашей общей истории. Мы не боремся с прошлым и не воюем с памятниками, для нас это символ того, с чего начинался путь суверенной Беларуси.