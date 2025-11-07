Сыграно четыре матча – главные итоги игрового дня ЧБ по хоккею

В Жлобине, Молодечно, Новополоцке и Гомеле было на что посмотреть. Команды порадовали зрителей яркой игрой и обилием голов – всего было заброшено 19 шайб и это только в основное время, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несомненно, особое внимание было приковано к противостоянию «Металлурга» и «Юности». Минчане в случае осечки могли утратить лидерство в турнирной таблице национального первенства. Несколько дней назад «сталевары» уже обыгрывала подопечных Сергея Стася, однако сегодня они важные два балла не упустили. Стартовая треть прошла под контролем действующих чемпионов – Вячеслав Литовченко и Андрей Шикуть добавили уверенности своим одноклубникам. Считанные секунды потребовались Станиславу Кучкину, чтобы упрочить положение «Юности» во втором отрезке. И несмотря на усилия одних отыграться, а других – упрочить перевес, больше цифры на табло не менялись. 3:0 – столичный клуб лидирует в текущем розыгрыше.

А следом, с отставанием всего в один балл идет «Динамо-Молодечно». Подопечные Игоря Руфа сегодня принимали оршанский «Локомотив». Хозяева уже к седьмой минуте обеспечили себе преимущество в две шайбы, а во втором и третьем периодах отличились еще по разу. Победа – 4:0. Этот успех стал для «бело-голубых» четвертым подряд.

Судьба еще двух поединков пятницы решилась в овертайме. Новополоцкий «Химик» на домашнем льду встречался с «Шахтером». Дружины сохраняли интригу на протяжении всего основного времени, которое завершилось вничью – 3:3. На точные броски Ильяса Ситдикова, Алексея Котеловского и Кирилла Гусарова «горняки» ответили дублем Дениса Григоркевича и шайбой Арсения Чухраева. Победу солигорчанам принес Алексей Сергеев.