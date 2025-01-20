Мингорисполком: более 50 млн рублей потрачено на обновление материально-технической базы медучреждений

Современная диагностика, высокотехнологичные операции, безбарьерная среда и цифровые технологии. В развитии столичной медицины ставка делается на современное оснащение. Здравоохранение в Беларуси, и в Минске в частности, находится на высоком мировом уровне как по качеству предоставления услуг, так и по доступности, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Развитие сферы идет постоянно. Обслуживание пациентов становится все более современным и комфортным. Повышение качества медицинских услуг реализуется в том числе и за счет обновления материально-технической базы и решения кадровых вопросов. Одновременно идет и цифровизация. Создается локальная сеть, что позволит объединить в виртуальном пространстве все учреждения, сделать цифровые продукты максимально доступными: электронная запись к врачам, на обследования, электронные рецепты и консультации.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Идет переоснащение материально-технической базы медучреждений современнейшим оборудованием. На эти нужды потрачено более 50 миллионов белорусских рублей из бюджета города, приобретено более 150 единиц современного медицинского оборудования. А это рабочие места, это модернизация деятельности медработников столицы, повышение эффективности их работы. Мы развиваем цифровизацию системы здравоохранения города Минска, рассчитываем приступить к реализации цифровой платформы системы здравоохранения нашей страны. Это будет сделано в 2025 году.

Кстати, по количеству трансплантаций органов на 1 миллион населения Беларусь лидирует не только на постсоветском пространстве, но и опережает многие европейские страны. Кроме того, каждый месяц в республике проводят свыше 1 200 эндопротезирований тазобедренного сустава и 370 – коленного. А недавно специалисты РНПЦ травматологии освоили замену плечевого сустава совместно с коллегами из Германии.