Показатель доверия к правоохранительной системе страны превышает 70% – Посталовский

Александр Посталовский, заместитель директора Института социологии НАН Беларуси:

Отдельно хочу отметить то, что люди прекрасно понимают, на краю какой пропасти мы могли оказаться в 2020 году, люди понимают, что, условно говоря, эта вот стабильность, что у нас история, уважение к истории есть, это не просто так. То есть есть специальные структуры, институты, которые это обеспечивают. Мы сравнивали показатели доверия к правоохранительной системе, Министерство внутренних дел, прокуратура, Комитет государственной безопасности, доверие по сравнению с 2004 годом выросло более чем в два раза. То есть показатели доверия более 70 %. А вы прекрасно, коллеги, помните то, что опять же и в 2020 году, что по методичкам все эти так называемые цветные революции, мятежи, бунты начинаются с чего. В информационном плане с дискредитации правоохранительной системы.

И люди прекрасно понимают, что и наши правоохранители, наши силовики, то есть то, что они защитили страну, очень важный такой принцип, это, в принципе, сравнение. Люди сравнивают. У нас открыто информационное пространство, и люди видят, какая ситуация есть в других государствах. Люди прекрасно понимают, что есть внешнее санкционное давление, на фоне этого всего наша страна действительно образец и стабильности, и спокойствия, и в какой-то степени это можно и всему миру презентовать. И, естественно, это все трансформируется в те высокие показатели доверия основным государственным политическим институтам, которые мы видим.