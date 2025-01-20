Басак: сейчас от граждан поступает больше предложений по улучшению государства, чем запросов

Андрей Басак, заместитель председателя партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Вы знаете, наверное, исходя из того, что все-таки общественное объединение и партия, то есть вообще гражданское общество претерпело изменения после 2020 года. Вы помните, знаете, что у нас осталось только четыре конструктивные партии. Гражданское общество входит в состав Всебелорусского народного собрания, представители гражданского общества. И, наверное, из-за рубежа те, которые наши беглые, наверное, все-таки видят в лице гражданского общества в Беларуси не тех людей, с которыми можно работать, а своих оппонентов. И мы тоже считаем, что они наши оппоненты. Что касается запросов, о которых говорил коллега, о том, как изменились запросы нашего общества, то я хочу здесь отметить, что абсолютно верно. В работе тех запросов, которые поступают от общества, от граждан наших, от населения Беларуси, мы видим, что коренным образом изменилось многое. Потому что многие проблемы решаются действительно на местах. И сейчас большинство поступает не запросов, а предложений от граждан. То есть как улучшить, как принять участие в управлении государством для того, чтобы сделать нашу жизнь более комфортной. Сделать для того, чтобы наша республика развивалась в целом. Вот это коренное отличие сейчас. Что касается этих товарищей, которые, на мой взгляд, наверное, все-таки потеряли связь со своей Родиной, наверное, им уже не совсем интересно, что здесь происходит.