Наша история началась в далёком 2001-м. Телеканал СТВ принимает поздравления с юбилеем
Новости Беларуси. Наш телеканал принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. СТВ 1 января исполняется 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день в уже далеком 2001-м в эфир вышел первый выпуск новостей, с которого и началась наша история.
С юбилеем коллектив телеканала поздравил Президент Александр Лукашенко.
Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием
Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем наш телеканал будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин.
Насколько Белтелерадиокомпания старше СТВ? Оба телеканала 1 января отмечают юбилей
Поздравляем с 20-летием СТВ и всех наших зрителей, которые эти годы были вместе с нами, подсказывали нам интересные поводы для сюжетов, заставляли переживать вместе с героями наших репортажей и фильмов, а еще помогали нам становиться лучше.
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С юбилеем наш телеканал поздравили и российские коллеги. Руководство ВГТРК пожелало нам успехов и новых проектов и выразило надежду на дальнейшее совместное сотрудничество.