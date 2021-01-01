Наша история началась в далёком 2001-м. Телеканал СТВ принимает поздравления с юбилеем

Новости Беларуси. Наш телеканал принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. СТВ 1 января исполняется 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день в уже далеком 2001-м в эфир вышел первый выпуск новостей, с которого и началась наша история. С юбилеем коллектив телеканала поздравил Президент Александр Лукашенко. Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием

Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем наш телеканал будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин. Насколько Белтелерадиокомпания старше СТВ? Оба телеканала 1 января отмечают юбилей