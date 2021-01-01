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Наша история началась в далёком 2001-м. Телеканал СТВ принимает поздравления с юбилеем

01 января 2021 15:52
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Новости Беларуси. Наш телеканал принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. СТВ 1 января исполняется 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно в этот день в уже далеком 2001-м в эфир вышел первый выпуск новостей, с которого и началась наша история.

С юбилеем коллектив телеканала поздравил Президент Александр Лукашенко.

Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием

Наша история началась в далёком 2001-м. Телеканал СТВ принимает поздравления с юбилеем-1

Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем наш телеканал будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность.

Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин.

Насколько Белтелерадиокомпания старше СТВ? Оба телеканала 1 января отмечают юбилей

Наша история началась в далёком 2001-м. Телеканал СТВ принимает поздравления с юбилеем-3

Поздравляем с 20-летием СТВ и всех наших зрителей, которые эти годы были вместе с нами, подсказывали нам интересные поводы для сюжетов, заставляли переживать вместе с героями наших репортажей и фильмов, а еще помогали нам становиться лучше.

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С юбилеем наш телеканал поздравили и российские коллеги. Руководство ВГТРК пожелало нам успехов и новых проектов и выразило надежду на дальнейшее совместное сотрудничество.

Наша история началась в далёком 2001-м. Телеканал СТВ принимает поздравления с юбилеем-5

К поздравлениям в адрес телеканала присоединился и Белорусский союз журналистов. В объединении отметили, что «Столичное телевидение» сегодня является брендом отечественной журналистики, сплавом профессионализма и креативности.

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