Кирилл Казаков: «СТВ имеет фамилию. Я хочу, чтобы наших журналистов цепляли, чтобы о них говорили»

СТВ дает шанс каждому. Еще вчера студенты, сегодня корреспонденты, а завтра ведущие. Это реальные истории.

Кирилл Казаков, исполняющий обязанности генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

СТВ – это телеканал, который рассказывает о новостях, которые происходят в стране. Это телеканал, который показывает сериалы. Это телеканал, который показывает фильмы. Понятное дело, что это такой большой супермаркет всякого разного контента, который хочется посмотреть и увидеть.

Опыт, умноженный на молодую кровь, открывает новые горизонты. И если журналист умеет удивляться сам, он обязательно найдет ключ к зрителю.

Кирилл Казаков:

Наверное, последнее, чем мы стали выделяться – это такая авторская журналистика. Нравится, не нравится, ценим, не ценим, любим, не любим, но она есть. Многие люди вдруг резко увидели, что журналистов можно называть по фамилиям, это не просто «вон та черненькая из новостей» или «вон тот беленький из спорта». СТВ имеет фамилию.