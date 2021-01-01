Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?

Тем более, что при желании можно найти настоящий зимний антураж, что и сделала наш корреспондент Вероника Кудринецкая.

Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов: уверенный плюс, а местами еще и дождь. Но это вовсе не портит новогоднего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Новый 2021 год уже официально вступил в свои права. И хотя идет дождь, зимние развлечения никто не отменял. В Минске можно покататься на коньках, лыжах, сноуборде, тюбинге и санках.

На площадке около Дворца спорта проходят массовые катания с 10 утра до полуночи.