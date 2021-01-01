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Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?

01 января 2021 15:04
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Новости Беларуси. В первый день нового года в Беларусь пришла погода, весьма далекая от январских стандартов: уверенный плюс, а местами еще и дождь. Но это вовсе не портит новогоднего настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более, что при желании можно найти настоящий зимний антураж, что и сделала наш корреспондент Вероника Кудринецкая.

Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Новый 2021 год уже официально вступил в свои права. И хотя идет дождь, зимние развлечения никто не отменял. В Минске можно покататься на коньках, лыжах, сноуборде, тюбинге и санках.

На площадке около Дворца спорта проходят массовые катания с 10 утра до полуночи.

Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?-4

Мы хотели попробовать, посмотреть. Первый раз на коньках, очень понравилось нам. В городе не были, но ездили в Силичи – там очень хорошие горки.

Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?-7

Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?-9

В гостях встречали, с родными и близкими. Приехали на каток ради детей, чтобы их чем-то развлечь. Мы сами с района, поэтому в Минске решили посетить каток.
А откуда приехали?
С Воложинского района.

Подробнее о том, как еще можно активно провести время в Минске, смотрите в нашем видеоматериале.

Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?-12

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# Новый год # общество # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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