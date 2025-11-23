Игорь Позняк, ведущий: На Западе, в Америке, в Европе, действительно ли так считают, что Россию, Союзное государство можно дразнить сколько угодно?

Дилан Ройс, политолог:

По всей видимости, я думаю, есть лимит на это. Очевидно, что на самом деле американцы (европейцы тем более) не готовы вступить в прямую войну с Россией. При этом они действительно, по всей видимости, хотели прокачать майдановский режим достаточным оружием, чтобы майдановские войска могли, особенно в 2022 году, в Курскую область, и потом осуществить успешные наступательные действия на Российскую территорию.

И если каким-то образом удалось бы вести эти операции успешно, то это только привело к использованию Россией тактических или даже стратегических ядерных оружий. Действительно, поднимается вопрос о том, чего хотели добиться американцы и европейцы. Они, по всей видимости, не будут прямым образом вступаться, но все-таки готовы на другие действия, которые тоже могли бы привести к фактически ядерной войне в Европе.