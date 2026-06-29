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Новости по тегу #Юлия Алексеюк

Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе
29 июня 2026 15:21

Задействованы в сфере оказания услуг – рассказываем о работе студенческих отрядов в Центральном районе

Экологические забеги и уборка территорий – какие проекты для молодежи реализуют в 2026 году, рассказал эксперт
29 июня 2026 15:19

Экологические забеги и уборка территорий – какие проекты для молодежи реализуют в 2026 году, рассказал эксперт

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт
09 июня 2026 12:58

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт

Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт
09 июня 2026 12:47

Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»
09 июня 2026 12:41

Какие путепроводы и мосты отремонтируют в Минске – рассказал директор ГП «Гордорстрой»

Всебелорусская молодежная стройка – как продвигается строительство Национального исторического музея
02 июня 2026 16:21

Всебелорусская молодежная стройка – как продвигается строительство Национального исторического музея

9 тыс. белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт
02 июня 2026 16:04

9 тыс. белорусских рублей за 2,5 месяца – сколько можно заработать в студотряде, рассказал эксперт

Экономические и финансовые отряды – о развитии студотрядовского движения поговорили с экспертом
02 июня 2026 15:32

Экономические и финансовые отряды – о развитии студотрядовского движения поговорили с экспертом

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное
29 мая 2026 19:15

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное

Кто может стать участником республиканского конкурса «Семья года» – рассказала эксперт
18 мая 2026 14:38

Кто может стать участником республиканского конкурса «Семья года» – рассказала эксперт

Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт
18 мая 2026 14:37

Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт

Как белорусы могут использовать семейный капитал? Узнали в Мингорисполкоме
18 мая 2026 14:36

Как белорусы могут использовать семейный капитал? Узнали в Мингорисполкоме