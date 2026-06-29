Новости по тегу #Юлия Алексеюк

В Центральном районе задействованы более 500 человек. Ребята работают на разных площадках. На базе «Зеленстрой», ЖЭО, которые занимаются благоустройством территорий.
Проводим ряд экологических мероприятий, направленные на сбор мусора, работу в детском пансионате «Солнечный», культурные мероприятия.
До начала работ проводится исследование состояния покрытия – степень износа, интенсивность движения, загруженность.
В настоящее время у нас имеется 70 парковок, из них 63 парковки открытого типа, 7 парковок закрытого типа – это 6689 мест. Планируется до конца этого года довести общее количество парковочных мест до 11,5 тысяч.
«Приступили к реализации объекта строительства путепровода от улицы Ратомской в сторону улицы Колесникова – это так называемый путепровод через рынок Ждановичи. В планах также в этом году еще выполнить ремонт моста через реку Свислочь по проспекту Независимости».
В этом году уже на Всебелорусской молодежной стройке отработали три отряда. В настоящий момент ребята тоже работают.
Средняя заработная плата варьируется от направления деятельности, профиля студенческого отряда.
В прошлом году запустили отряды, которые работают на базе Банка развития Республики Беларусь. В отряд из десяти человек было подано более 50 заявок.
На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия.
В Минске проходят районные отборочные туры. В первую очередь мы говорим о том, что семья эта творческая. Семья, желающая показать достижения свои, своих детей.
Ряд проектов, которые направлены на просвещение нашей молодежи духовно – это посещение храмов, церквей, диалоговые площадки.
«Семьи используют данные денежные средства в первую очередь для улучшения жилищных условий».
07 октября 2026 15:15
07 октября 2026 14:59
07 октября 2026 14:43
07 октября 2026 14:25
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 14:06
07 октября 2026 13:59
07 октября 2026 13:55