Шпаковский: Трамп путает понятия, не думаю, что США будут испытывать ядерное оружие

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп делает многочисленное и порой противоречивое заявление. Поэтому здесь логично следить не столько за риторикой. Давайте будем внимательно следить за действиями.

Не секрет, что на сегодняшний день по разным каналам, несмотря на срыв саммита российско-американского в Будапеште, происходит кулуарная коммуникация между Вашингтоном и Москвой. Обе стороны стремятся усилить собственную переговорную позицию. И очевидно, что такие заявления направлены на демонстрацию, скажем так, внешнеполитическом визави США, готовности Вашингтона к принятию решительных мер для обеспечения своих национальных интересов.

Для человечества в целом, конечно, такой подход представляется весьма тревожным. Очевидно, что формируется новый многополярный мировой порядок. Соединенные Штаты Америки уже не способны единолично принимать решения о дальнейшей судьбе планеты. В месте с тем цепляются за глобальную гегемонию и демонстрируют, что готовы отстаивать мировое лидерство любыми средствами.