«Отработали эфир за несколько минут». Рассказываем о самых тяжёлых ситуациях, в которые попадали ведущие СТВ в эфире

Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube. На прошлой неделе мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.

Виктория Ходосок, ведущая СТВ:

Самое сложное – читать в эфире цифры, если они очень большие, особенно если они в каждом предложении. Допустим, небольшая видеоинформация, и в каждом предложении огромная цифра. И мне сложно читать такие слова, где много очень согласных подряд. Например, «зарегистрирован».

Я их тоже проговариваю. Не знаю, делают ли так мои коллеги, но я себе в суфлере выделяю их Caps Lock, то есть большими. Допустим, сочетание «СТ», чтобы я видела, обращала внимание в телесуфлере, что мне нужно на это сделать акцент и проговорить конкретно эти буквы.

Илона Волынец, ведущая СТВ:

Зритель видит у нас иногда, хотя он не должен видеть, это «ухо» – это связь с режиссером. Я слышу, как переговариваются шеф-редактор и режиссер, как режиссер дает команды оператору, ассистентам. В этот момент я могу читать. То есть у меня происходит такое раздвоение в голове. Мне нужно не потерять мысль и не подать виду, что я слышу весь этот кипиш. Это, конечно, сложно.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Когда тебе режиссер в ухо говорит, что не готов первый номер, и ты вынужден тянуть подводку, как мы называем. Совершенно правдивая иллюстрация есть в фильме «Зависть богов», когда Вера Алентова, редактор программы «Время», ползком на листочке распечатанную подводку несет.

У меня было на эфире, когда у нас не было готово первых три номера и просто технически их невозможно было выдать. В итоге мы отработали эфир за несколько минут, извинились (к сожалению, техника тоже имеет свойство ломаться), и это был такой самый страшный эфир. Это страшный сон ведущего.

Татьяна Савчик, ведущая СТВ:

В принципе, наверное, не найдется ни одного ведущего, который бы за всю свою профессиональную деятельность, работая в прямом эфире, не сталкивался с такой банальностью, как слетевший суфлер. Для новоиспеченных ведущих, знаю, режиссеры намеренно устраивают такое испытание.

Для этого у нас, конечно, есть текстовый вариант выпуска – это обязательное условие. Где-то ты успеваешь подхватывать, где-то иначе это обыгрываешь. Иногда везет, иногда нет. Я в такой ситуации всегда стараюсь ловить себя на мысли, что мы люди, мы не роботы. Где-то даже это добавляет прямому эфиру некой пикантности.