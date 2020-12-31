Прямой эфир

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?

31 декабря 2020 16:27
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Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube.  

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?-1

Мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.  

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?-4

Илона Волынец, ведущая СТВ:  
Я бы пожелала СТВ остаться на плаву в этом огромном информационном океане, который штормит сейчас особенным образом. И пусть кто-то скажет, что эра телевидения уже закончилась. Нет, она не закончилась. Я думаю, что у нас еще все самое интересное впереди.  

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?-7

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Те люди, которые приходят сюда, они ведь по-хорошему (да простят меня коллеги, но это тоже правда) своеобразные, по-хорошему сумасшедшие. Я желаю, чтобы мы сохранили эту жилку авантюризма, сумасшествия, желание работать в любое время суток.

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?-10

Это то, с чего СТВ когда-то начиналось, когда мы не имели понятия, что такое 8-часовой рабочий день, что такое выходной. Когда еще не было мобильных телефонов, но еще были домашние. Когда тебе звонят в 3 часа ночи: «А давай обсудим твой завтрашний сюжет». И это никого не смущало.

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?-13

Татьяна Савчик, ведущая СТВ:
Каналу я желаю, чтобы зрительская аудитория расширялась и, конечно, зрители в большинстве своем были благодарны за тот труд, который делает вся команда.

СТВ – 20 лет! Что пожелали телеканалу его ведущие?-16

Виктория Ходосок, ведущая СТВ:
Нашему телеканалу СТВ я пожелаю становиться круче и только интереснее. За долгие годы работы мы очень сильно выросли и в техническом плане, и в плане журналистов, базы. Мы стали сильнее. Я хочу пожелать, чтобы в следующем году мы стали еще сильнее, чтобы наш коллектив еще более сплотился и мы стали самым крутым телеканалом в Беларуси.

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# 20 лет СТВ # общество # Илона Волынец # Игорь Позняк # Татьяна Савчик # Виктория Ходосок # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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