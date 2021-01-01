Насколько Белтелерадиокомпания старше СТВ? Оба телеканала 1 января отмечают юбилей

Новости Беларуси. Юбилей 1 января отмечают наши коллеги из Национальной государственной телерадиокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

65-лет – это долгая и яркая история, которая является летописью страны. Это отметил глава государства в поздравлении коллективу холдинга, подчеркнув, что команда НГТРК всегда находится на информационной передовой.