Прямой эфир

Насколько Белтелерадиокомпания старше СТВ? Оба телеканала 1 января отмечают юбилей

01 января 2021 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юбилей 1 января отмечают наши коллеги из Национальной государственной телерадиокомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием

Насколько Белтелерадиокомпания старше СТВ? Оба телеканала 1 января отмечают юбилей-1

65-лет – это долгая и яркая история, которая является летописью страны. Это отметил глава государства в поздравлении коллективу холдинга, подчеркнув, что команда НГТРК всегда находится на информационной передовой.

Присоединяемся к поздравлениям и мы. Желаем нашим коллегам новых творческих побед!

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ольга Чемоданова: «Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка»
01 января 2021 11:37

Ольга Чемоданова: «Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка»

Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием
01 января 2021 11:37

Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием

Когда закончится дождь? Погода в Беларуси на первые дни января
01 января 2021 06:53

Когда закончится дождь? Погода в Беларуси на первые дни января