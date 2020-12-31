«Там был набор слов». Ирина Мартьянова рассказала о самом экстремальном эфире

Телеканал СТВ всегда славился сильной репортерской школой. Наши журналисты не раз получали «Телевершины» и другие награды. Но эта та стихия, в которой невозможно подвести итоги. Здесь каждый новый день – ход конем. К тому же вечерние новости мы выдаем первыми по стране – думать и бежать нужно в два раза быстрее.

Ирина Мартьянова, ведущая Новостей «24 часа»:

Я вам расскажу про свой самый экстремальный эфир. Несколько месяцев назад мне в «ухо» сказали, что готовится свежий, действительно «с колес» мы это называем, материал. Мне открыли суфлер, и я там увидела… Я там ничего не увидела, там был набор слов, не связанных между собой. Мне пришлось это увязывать прямо на ходу. Сложно сказать, что я получаю кайф от того, что у меня бешено стучит сердце, но я понимаю, почему я до сих пор здесь.