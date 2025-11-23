Что сделать, чтобы о белорусском футболе говорили с гордостью? Мнения Андрея Василевича и Никиты Демченко

Сборная Беларуси по футболу завершила выступление на квалификационном турнире к мировому форуму 2026 года. Подопечные Карлоса Алоса смогли за шесть туров набрать два балла и заняли четвертое место в группе.

Юлия Силипицкая, СТВ: Ваше мнение по квалификации: кто какой футбол проповедует? Андрей Василевич, первый заместитель председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола»: Есть ряд сборных, которые шагнули давно очень далеко, а все остальные пытаются их догнать. Когда смотришь на результаты матча Норвегия – Молдова (11-1), естественно, задаешься вопросом, что там случилось, почему это так. Когда команды выиграют в преимуществе 7, 8, 9 мячей, это не совсем уже футбол. Это просто говорит о том, что топ-5, топ-7 сборных находятся очень далеко в плане подготовки футболистов и мотивации. Давайте не будем забывать об этом. Потому что выход на чемпионат мира – это не только слава, но это и деньги, и не только для сборной.

Никита Демченко, полузащитник национальной команды Беларуси по футболу:

Конечно, кого ни спросите, все были мотивированы. Считайте, никто из нас не был на таких турнирах, и очень бы хотелось попасть. Поэтому мотивации было достаточно. Престиж Беларуси на первую очередь выходит. Так как нас 24 человека, не считая тренерский и административный штаб, медицинский, у нас одна идея – популяризировать футбол, чтобы о Беларуси говорили.

Юлия Силипицкая:

На ваш взгляд, раз уже так профессионально, почему старт не задался?

Андрей Василевич:

Много слагаемых. Где-то, возможно, тренер ошибся со стартовым составом. Соперник очень хорошо, очень по-злому подошел на своем поле к этой игре. Я об игре с Грецией. Мы с ними начинали. Не списываю на это, но это одно из слагаемых. Как наша сборная добирается на матч. Наверное, эта крайняя поездка просто вызвала всеобщий интерес, резонанс. Но у нас каждая поездка, Никита не даст соврать, это целый квест с ночевкой в аэропортах.

Юлия Силипицкая:

Когда добираешься со сложной логистикой, это влияет на результат?

Никита Демченко:

Конечно, очень влияет. Когда мы добирались в Данию, в сумме были в дороге 26 часов. Сразу поехали на тренировку предыгровую.