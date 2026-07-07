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Новости по тегу #Екатерина Забенько

82 площадки – как создавали зоны отдыха в Минске, рассказал эксперт
07 июля 2026 06:36

82 площадки – как создавали зоны отдыха в Минске, рассказал эксперт

Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт
07 июля 2026 06:36

Утверждена 51 гражданская инициатива – о благоустройстве Минска рассказал эксперт

Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт
07 июля 2026 06:30

Как ОСВОД контролирует поездки на водном транспорте – рассказала эксперт

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости
03 июля 2026 16:50

Племянница Юрия Гагарина поздравила белорусов с Днем Независимости

Как оцифровывают персональные данные пациентов для ЦИСЗ? Рассказал эксперт
22 июня 2026 17:27

Как оцифровывают персональные данные пациентов для ЦИСЗ? Рассказал эксперт

Электронная медицинская карта – в Беларуси тестируют Централизованную информационную систему здравоохранения
22 июня 2026 16:59

Электронная медицинская карта – в Беларуси тестируют Централизованную информационную систему здравоохранения

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП
15 июня 2026 17:26

Чем будет отличаться XIII Форум регионов Беларуси и России – рассказал гендиректор Минского отделения БелТПП

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»
15 июня 2026 17:24

«Нашли потребителя в Иране» – о развитии международного сотрудничества рассказал директор «МотоВелоЗавода»

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт
15 июня 2026 17:22

«Важен российский рынок» – с какими регионами у белорусов налажено плотное сотрудничество, рассказал эксперт

Чем белорусская столица привлекает туристов – узнали в Музее истории города Минска
25 мая 2026 20:03

Чем белорусская столица привлекает туристов – узнали в Музее истории города Минска

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга
25 мая 2026 19:54

Музыкальный проект «Мары дзяцінства» – в чем его уникальность, рассказал художественный руководитель оркестра имени Финберга

Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом
25 мая 2026 19:42

Органная музыка и джазовые вечера – о программе музыкально-туристического сезона поговорили с экспертом