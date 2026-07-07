Новости по тегу #Екатерина Забенько

Сделали первые зоны отдыха к празднику города в 2021 году. Потом решением города утвердили план, что делаем две зоны отдыха в год.
В 2026 году на рассмотрение было подано более 70 заявок от граждан. Было выделено достаточно средств. В течение года жители дополнительно подавали инициативы.
Контролируем ситуацию на воде. Спасательные станции проводят рейдовые мероприятия, делают обходы на катерах.
Наталья Гагарина рассказала об уникальном музее на базе Минского аэроклуба ДОСААФ.
«Медицинские данные передаются только по защищенным каналам передачи данных. Каждая организация здравоохранения, которая подключена к ЦИСЗ, получила аттестат системы защиты информации».
В личном кабинете человек сможет записаться на прием к врачу, просмотреть результаты исследований, отследить листок нетрудоспособности.
Впервые Минская область принимает Форум регионов и является стороной, отвечающей за мероприятие.
«На Петербургском международном экономическом форуме партнеры нашли потребителя на нашу технику».
Если мы говорим про цифры, то три четверти экспортных поставок – российское направление. Еще четверть – услуги.
Независимо от того, туристы из какой страны, им всегда хочется услышать белорусскую речь. Поэтому в экскурсии мы приветствие либо какие-то слова говорим на белорусском языке.
«Лучшие учащиеся минских музыкальных школ искусств имеют уникальную возможность выступать в сопровождении профессионального нашего национального коллектива».
Зайти на сайт Мингорисполкома, где указаны все площадки. Не потеряться во всем этом разнообразии, найти по вкусу направление музыки.
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