Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Владимир Максимович, вот одна из обсуждаемых тем недели – взрыв на железной дороге в Польше, где уже усмотрели след украинцев. Это тоже звено цепочки, которую мы сейчас пытаемся коллективно распутать?

Владимир Ераносян, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Да, это звено той цепочки, которая называется концептуальная асимметричная война со стороны квазигосударства Украины, которая включает в себя ряд опций. Первая опция – политическое убийство. Вторая опция – заходы в рейды, ближние тылы либо дальние тылы. Третья опция – инфраструктурная война.

Четвертая опция – ядерный шантаж, экологический, техногенный шантаж. Пятая опция – провоцирование Европы и других стран на безумие какое-то, то есть на ядерную войну, с помощью определенных провокаций под чужим флагом. Якобы кто-то из российских спецслужб подорвал какой-то рельс либо запустил какой-то дрон и так далее.

Кому выгодно больше всего это? Это больше всего выгодно человеку, который находится в агонии. Человеку, с которым мне довелось беседовать лично во времена, когда он был помоложе и еще не был президентом. Да, это было в Сочи. Я понимаю, что этот человек подвержен аккламации. То есть, когда ему аплодируют, он меняет сразу свою позицию.

Это человек, который, в принципе, принадлежит к той когорте юмористов, которые монополизируют пространство. Он привык к этому. Сначала он кидал президента «Клуба веселых и находчивых», чтобы монополизировать юмористическое пространство. Потом он кидал своих спонсоров, в частности Коломойский сел в тюрьму. Теперь он будет кидать каждого из своих спонсоров европейских, американских.

Он не будет возвращать деньги. Это государство неплатежеспособно. Поэтому единственный способ выживания для этого человека и его клики – это организация каких-то диверсий, политических убийств, под чужим флагом провокации в других странах, включая Польшу. Для того чтобы обвинили Россию и каким-то образом демонизировали нашу страну.

На самом деле Россия успешно справляется со всеми поставленными задачами президента. Как Александр вспомнил про Курскую область, это вообще был нонсенс. Отдать на съедение свои элитные – 82-я, 80-я десантно-штурмовая, 41-я механизирована. Все полегли там. Я там был, общался с 810-й, с командиром бригады нашей, с другими бригадами. Эти люди панически бежали оттуда, потеряв 80 % личного состава. Вот что такое была Курская катастрофа и авантюра для Зеленского. Это неадекватный человек. Вот и все.