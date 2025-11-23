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Александр Шпаковский, депатут Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я хотел бы прокомментировать нарративы западной военно-политической мысли относительно возможности войны с Россией и того, что Москва, якобы оказавшись перед лицом, скажем так, ощутимой военной угрозы или военного поражения, не применит для защиты своих интересов все доступные силы и средства.

Это абсолютный абсурд. Если исходить из доктринальных документов Российской Федерации, руководство великой России обязано будет применить все имеющие силы и средства для защиты национальной безопасности. И не только России.

Я бы напомнил, что в конце прошлого года нами был ратифицирован Договор о гарантиях безопасности с Российской Федерацией, где агрессия в отношении Республики Беларусь будет рассматриваться нашими союзниками как агрессия против России. Со всеми вытекающими последствиями и возможностью использования, повторюсь, всех имеющихся в распоряжении двух государств силы и средств, включая ядерное оружие.

Поэтому на чем основаны вот эти домыслы, которые я тоже читаю, знаю. Мы внимательно отслеживаем эти публикации бредовые, что России можно нанести поражение на ограниченном театре боевых действий. И на это все будут, значит, как-то так взирать и не предпринимать никаких мер.

Мне совершенно непонятно. Если это основано на неудачном вторжении Украины в Курскую область, так совершенно очевидно, что степень опасности, грозившая Российской Федерации, не предполагала использование ядерного оружия. И Россия с этой угрозой справилась. В конце концов, с весьма катастрофическими последствиями для агрессора.