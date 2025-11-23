Владислав Зайцев стал трёхкратным чемпионом на открытом Кубке СНГ по тхэквондо ИТФ

В Минск на открытый Кубок СНГ пожаловали представители не только стран СНГ. Были также спортсмены из Поднебесной, Греции, Болгарии. Компания подобралась солидная и разношерстная. Ко всем отношения одинаковые.

Владимир Вагенлейтнер, вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России:

Все довольны и уровнем приема, и чистотой города. Вы знаете, это очень важно. Минск растет, развивается, он становится с каждым годом все лучше и лучше. Пример многим другим городам. Ну и традиционное белорусское гостеприимство, куда же без него. Это на самом деле влияет. Вот комфортные условия, в которых оказывается спортсмен, тренер, руководитель команды – это очень важно.

В 2025 году открытый Кубок СНГ отметил юбилей. Он проводился уже в 10-й раз. Раз есть традиции, значит, есть те, кто их соблюдает. Владислав Зайцев стал трехкратным чемпионом. Говорит, нынче подняться на высшую ступень пьедестала было крайне сложно.