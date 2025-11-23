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Владислав Зайцев стал трёхкратным чемпионом на открытом Кубке СНГ по тхэквондо ИТФ

23 ноября 2025 18:44
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В Минск на открытый Кубок СНГ пожаловали представители не только стран СНГ. Были также спортсмены из Поднебесной, Греции, Болгарии. Компания подобралась солидная и разношерстная. Ко всем отношения одинаковые.

Владислав Зайцев стал трёхкратным чемпионом на открытом Кубке СНГ по тхэквондо ИТФ-2

Владимир Вагенлейтнер, вице-президент федерации тхэквондо ИТФ России:
Все довольны и уровнем приема, и чистотой города. Вы знаете, это очень важно. Минск растет, развивается, он становится с каждым годом все лучше и лучше. Пример многим другим городам. Ну и традиционное белорусское гостеприимство, куда же без него. Это на самом деле влияет. Вот комфортные условия, в которых оказывается спортсмен, тренер, руководитель команды – это очень важно.

В 2025 году открытый Кубок СНГ отметил юбилей. Он проводился уже в 10-й раз. Раз есть традиции, значит, есть те, кто их соблюдает. Владислав Зайцев стал трехкратным чемпионом. Говорит, нынче подняться на высшую ступень пьедестала было крайне сложно.

Владислав Зайцев стал трёхкратным чемпионом на открытом Кубке СНГ по тхэквондо ИТФ-4

Владислав Зайцев, победитель турнира:
Довольно-таки тяжело всегда на таких больших турнирах. Всегда большая конкуренция и всегда тяжело побеждать. Парень хороший был из Москвы, если я не ошибаюсь, из России. Такой очень хороший парень. Я каждые бои смотрю, интересно посмотреть каждые возраста, чему-то новому всегда можно научиться.

Кубок СНГ ИТФ проводился по неолимпийской версии тхэквондо. Главное отличие – большее число ударов руками. Поклонников обоих стилей, что в нашей стране, что за рубежом, хоть отбавляй. В Беларуси легко прижились и нашли последователей оба раздела. Они, что называется, существуют в гармонии.

Подробности в видео.

# Спортивные соревнования

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