Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием

Новости Беларуси. Наш телеканал принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. СТВ сегодня, 1 января, исполняется 20 лет. Именно в этот день в уже далеком 2001 году в эфир вышел первый выпуск новостей, с которого и началась наша история, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С юбилеем коллектив телеканала поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За эти годы СТВ заслужило доверие зрителей не только столичного региона, но и всей страны. Востребованность и популярность являются закономерным результатом слаженной командной работы профессионалов высокого уровня, знающих и любящих свое дело, честно и достойно выполняющих журналистский долг. Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем наш телеканал будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность. Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин.

Поздравляем с 20-летием СТВ и всех наших зрителей, которые эти годы были вместе с нами, подсказывали нам интересные поводы для сюжетов, заставляли переживать вместе с героями наших репортажей и фильмов, а еще помогали нам становиться лучше. С юбилеем наш телеканал поздравили и российские коллеги. Руководство ВГТРК пожелало нам успехов и новых проектов и выразило надежду на дальнейшее совместное сотрудничество.