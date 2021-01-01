Востребованность и популярность – результат слаженной командной работы. Александр Лукашенко поздравил телеканал СТВ с 20-летием
Новости Беларуси. Наш телеканал принимает поздравления не только по поводу Нового года, но и по случаю юбилея. СТВ сегодня, 1 января, исполняется 20 лет. Именно в этот день в уже далеком 2001 году в эфир вышел первый выпуск новостей, с которого и началась наша история, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С юбилеем коллектив телеканала поздравил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За эти годы СТВ заслужило доверие зрителей не только столичного региона, но и всей страны. Востребованность и популярность являются закономерным результатом слаженной командной работы профессионалов высокого уровня, знающих и любящих свое дело, честно и достойно выполняющих журналистский долг.
Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем наш телеканал будет развиваться, внедрять самые современные технологии, не потеряет злободневности и остроты, сохранит оригинальность и эксклюзивность.
Александр Лукашенко пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, интересных проектов и покорения новых профессиональных вершин.
Поздравляем с 20-летием СТВ и всех наших зрителей, которые эти годы были вместе с нами, подсказывали нам интересные поводы для сюжетов, заставляли переживать вместе с героями наших репортажей и фильмов, а еще помогали нам становиться лучше.
С юбилеем наш телеканал поздравили и российские коллеги. Руководство ВГТРК пожелало нам успехов и новых проектов и выразило надежду на дальнейшее совместное сотрудничество.
К поздравлениям в адрес телеканала присоединился и Белорусский союз журналистов. В объединении отметили, что «Столичное телевидение» сегодня является брендом отечественной журналистики, сплавом профессионализма и креативности.