Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нашим зрителям будет интересно, сколько же это в абсолютном денежном выражении на сегодняшний день Республика Польша тратит на военные нужды. Более 40 миллиардов евро. Я не буду называть, допустим, показатели белорусского военного бюджета. Мы не втягиваемся в гонку вооружений ни в коем случае. Вообще, мы военную доктрину основываем на концепции нанесения противнику неприемлемого вреда. Это значит, что у нас должны быть асимметричные решения. Ну, к примеру, появление реактивных систем залпового огня «Полонез» с многоговорящим названием во многом обнулило ракетную программу польской армии закупки всех этих «Хаймарсов» и так далее. Точно так же размещение тактического ядерного оружия, целесообразное размещение комплексов «Орешник». Это будет реализовано, потому что озвучено на уровне президентов двух стран Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Путина. В этой связи, конечно, останавливаться они не собираются.

Милитаристский угар наблюдается в Европе. И, с одной стороны, некоторые аналитики, на мой взгляд, достаточно близоруко смотрят на проблему, когда говорят о том, что готовится грандиозная схема по расхищению денежных средств. Опять во главе Урсула фон дер Ляйен. Неплохо заработала на медицинских аферах вокруг коронавируса. Сейчас уже никто о коронавирусе не вспоминает. Не с кем поговорить даже, если честно, про коронавирус.