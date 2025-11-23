Более 40 млрд евро тратит Польша на вооружение – Шпаковский про милитаристский угар в Европе и расхищение денег ЕС
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Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нашим зрителям будет интересно, сколько же это в абсолютном денежном выражении на сегодняшний день Республика Польша тратит на военные нужды. Более 40 миллиардов евро. Я не буду называть, допустим, показатели белорусского военного бюджета. Мы не втягиваемся в гонку вооружений ни в коем случае. Вообще, мы военную доктрину основываем на концепции нанесения противнику неприемлемого вреда. Это значит, что у нас должны быть асимметричные решения. Ну, к примеру, появление реактивных систем залпового огня «Полонез» с многоговорящим названием во многом обнулило ракетную программу польской армии закупки всех этих «Хаймарсов» и так далее. Точно так же размещение тактического ядерного оружия, целесообразное размещение комплексов «Орешник». Это будет реализовано, потому что озвучено на уровне президентов двух стран Александра Григорьевича Лукашенко и Владимира Путина. В этой связи, конечно, останавливаться они не собираются.
Милитаристский угар наблюдается в Европе. И, с одной стороны, некоторые аналитики, на мой взгляд, достаточно близоруко смотрят на проблему, когда говорят о том, что готовится грандиозная схема по расхищению денежных средств. Опять во главе Урсула фон дер Ляйен. Неплохо заработала на медицинских аферах вокруг коронавируса. Сейчас уже никто о коронавирусе не вспоминает. Не с кем поговорить даже, если честно, про коронавирус.
Александр Шпаковский:
Другая афера – там безумные суммы называются. 800 миллиардов евро и так далее на программу перевооружения Европы. Но я не стал бы исключительно на корыстных мотивах заострять наше внимание. Безусловно, есть и цели военные. И все, что на границах происходило, нужно понимать, что не в силах Польша и Литва принимать решения по остановке транзита из Китайской Народной Республики, ладно, с Россией разорвали во многом, но остановили-то китайский транзит. Зачем это делается? Да, когда запахло жареным, возобновили. Но с военной точки зрения, Владимир Максимович не даст соврать, на мой взгляд, тестируется возможность полного перекрытия границ Союзного государства Беларуси и России со странами НАТО. Например, российско-финляндская граница уже давно надежно закупорена.
Игорь Позняк, ведущий:
То есть это тоже такой элемент учений?
Александр Шпаковский:
Ну, в определенном смысле, да. Не будем забывать о Калининграде и всех вытекающих последствиях. Но вы видите, что мы без лишнего шума, анализируя внимательно военные приготовления наших визави, а польская военная программа началась в 2012 году. Программа модернизации вооруженных сил Польши разрабатывалась задолго до крымских событий, которыми они все это оправдывают. Вот мы анализируем эти действия и предпринимаем меры спокойно по обеспечению обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации на западном фланге.