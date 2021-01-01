Юлия Артюх: «Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.
Юлия Артюх:
Дорогие белорусы! Год был непростой. Я не буду говорить какую-то невероятную речь, скажу обычные, всем понятные слова, которые найдут отклик в каждом сердце.
Спасибо событиям ушедшего года за то, что мы сплотились вокруг нашего законно избранного Президента, Александра Григорьевича Лукашенко. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, уважаемый Александр Григорьевич! Вы настоящий лидер, который в трудную минуту был и есть со своим народом.
Юлия Артюх:
9 августа мы сделали свой выбор и отстояли его. Те, кто кричал о фальсификации, увидев многочисленные митинги и акции в поддержку Лукашенко, отчаялись. Ведь их настолько сильно уверили, что они невероятные 97 %, а нас и вовсе нет.
Мы показали обратное. И наше движение уже не остановить. Спасибо, что помогли выявить предателей и бреши в работе. Все поправим и будем работать дальше на благо белорусского народа.
Юлия Артюх:
Спасибо всему силовому блоку, правоохранителям, всем, кто не словом, а делом показал, что нарушать порядок в нашей стране нельзя. Вы показали, что психологическими уловками, угрозами расправой с семьями, вас, профессионалов, не сломить. А преступления будут раскрыты и виновные наказаны по закону.
Мы не доверим свои судьбы и жизни будущих поколений продажной западной мясорубке. Для тех, кто спланировал беломайдан, мир на нашей земле стоит на последнем месте, на первом – достижение поставленной цели и завоевание власти. Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать. Делать добрые дела, трудиться, помогать, не быть безразличными к судьбе каждого из нас, уважать друг друга.
Юлия Артюх:
26 лет мы шли вперед, выстраивая свою страну, и теперь только вперед и ни шагу назад.
Дорогие, любимые, настоящие белорусы, с Новым годом вас! Всем крепкого здоровья, счастья, мира, любви и благополучия!
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.