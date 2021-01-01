Юлия Артюх: «Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать»

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.

Юлия Артюх:

Дорогие белорусы! Год был непростой. Я не буду говорить какую-то невероятную речь, скажу обычные, всем понятные слова, которые найдут отклик в каждом сердце.

Спасибо событиям ушедшего года за то, что мы сплотились вокруг нашего законно избранного Президента, Александра Григорьевича Лукашенко. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, уважаемый Александр Григорьевич! Вы настоящий лидер, который в трудную минуту был и есть со своим народом.

Юлия Артюх:

9 августа мы сделали свой выбор и отстояли его. Те, кто кричал о фальсификации, увидев многочисленные митинги и акции в поддержку Лукашенко, отчаялись. Ведь их настолько сильно уверили, что они невероятные 97 %, а нас и вовсе нет.