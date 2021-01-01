Прямой эфир

Юлия Артюх: «Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать»

01 января 2021 15:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Пятница – время рубрики «Негладко». Пройтись отпаривателем и разутюжить складки на глянце невероятной части общества в программе Новости «24 часа» вновь готова Юлия Артюх.

Юлия Артюх: «Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать»-1

Юлия Артюх:
Дорогие белорусы! Год был непростой. Я не буду говорить какую-то невероятную речь, скажу обычные, всем понятные слова, которые найдут отклик в каждом сердце.

Спасибо событиям ушедшего года за то, что мы сплотились вокруг нашего законно избранного Президента, Александра Григорьевича Лукашенко. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, уважаемый Александр Григорьевич! Вы настоящий лидер, который в трудную минуту был и есть со своим народом.

Юлия Артюх:
9 августа мы сделали свой выбор и отстояли его. Те, кто кричал о фальсификации, увидев многочисленные митинги и акции в поддержку Лукашенко, отчаялись. Ведь их настолько сильно уверили, что они невероятные 97 %, а нас и вовсе нет.

Юлия Артюх: «Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать»-4

Мы показали обратное. И наше движение уже не остановить. Спасибо, что помогли выявить предателей и бреши в работе. Все поправим и будем работать дальше на благо белорусского народа.

Юлия Артюх:
Спасибо всему силовому блоку, правоохранителям, всем, кто не словом, а делом показал, что нарушать порядок в нашей стране нельзя. Вы показали, что психологическими уловками, угрозами расправой с семьями, вас, профессионалов, не сломить. А преступления будут раскрыты и виновные наказаны по закону.

Мы не доверим свои судьбы и жизни будущих поколений продажной западной мясорубке. Для тех, кто спланировал беломайдан, мир на нашей земле стоит на последнем месте, на первом – достижение поставленной цели и завоевание власти. Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать. Делать добрые дела, трудиться, помогать, не быть безразличными к судьбе каждого из нас, уважать друг друга.

Юлия Артюх: «Давайте прекратим раскол и будем вместе делать. Не говорить, а именно делать»-7

Юлия Артюх:
26 лет мы шли вперед, выстраивая свою страну, и теперь только вперед и ни шагу назад.

Дорогие, любимые, настоящие белорусы, с Новым годом вас! Всем крепкого здоровья, счастья, мира, любви и благополучия!

Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Александр Лукашенко # Юлия Артюх # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?
01 января 2021 15:04

Несмотря на дождь. Как проводят время минчане и гости столицы 1 января на катке около Дворца спорта?

Развлечения и угощения нашлись для каждого. Как встречали Новый год в Минске?
01 января 2021 14:28

Развлечения и угощения нашлись для каждого. Как встречали Новый год в Минске?

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?
01 января 2021 13:41

Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?