«Летом могут быть шорты, зимой – джинсы». Что остаётся за кадром во время прямых эфиров СТВ?

Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube.

На прошлой неделе мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Есть доля правды в том, что в целях экономии времени (а новости – это в первую очередь скорость) ведущие новостей, которые работают, сидя за столом, предпочитают не переодеваться в полной мере. Поэтому летом это могут быть даже шорты, зимой – джинсы. Собственно говоря, только по той причине, что времени надеть костюм может просто не быть.

Татьяна Савчик, ведущая СТВ:

В выпуске любой синхрон, любой лайф, любое окошечко – для нас это возможность передохнуть, восстановить свое дыхание, подготовиться, просмотреть следующий пункт, который предстоит. В то же время полностью расслабляться в этот момент не стоит, нужно быть начеку. Потому что мы не можем между собой свободно переговариваться. Мало ли это сейчас все пробьется в прямой эфир.