Прямой эфир

«Летом могут быть шорты, зимой – джинсы». Что остаётся за кадром во время прямых эфиров СТВ?

13 декабря 2020 18:36
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Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube.

«Летом могут быть шорты, зимой – джинсы». Что остаётся за кадром во время прямых эфиров СТВ?-1

На прошлой неделе мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.

«Летом могут быть шорты, зимой – джинсы». Что остаётся за кадром во время прямых эфиров СТВ?-4

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:
Есть доля правды в том, что в целях экономии времени (а новости – это в первую очередь скорость) ведущие новостей, которые работают, сидя за столом, предпочитают не переодеваться в полной мере. Поэтому летом это могут быть даже шорты, зимой – джинсы. Собственно говоря, только по той причине, что времени надеть костюм может просто не быть.

«Летом могут быть шорты, зимой – джинсы». Что остаётся за кадром во время прямых эфиров СТВ?-7

Татьяна Савчик, ведущая СТВ:
В выпуске любой синхрон, любой лайф, любое окошечко – для нас это возможность передохнуть, восстановить свое дыхание, подготовиться, просмотреть следующий пункт, который предстоит. В то же время полностью расслабляться в этот момент не стоит, нужно быть начеку. Потому что мы не можем между собой свободно переговариваться. Мало ли это сейчас все пробьется в прямой эфир.

«Летом могут быть шорты, зимой – джинсы». Что остаётся за кадром во время прямых эфиров СТВ?-10

«Отработали эфир за несколько минут». Рассказываем о самых тяжелых ситуациях, в которые попадали ведущие СТВ в эфире (читайте здесь).

# 20 лет СТВ # общество # Игорь Позняк # Татьяна Савчик # Дмитрий Боярович # Фотофакт

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