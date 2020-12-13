«Первые несколько эфиров я приходила в студию с валерьянкой». Ведущие СТВ о том, что такое идеальный эфир

Новости Беларуси. Наш телеканал стремительно мчится к своему юбилею. СТВ совсем скоро исполнится 20 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За эти годы из городского СМИ мы стали республиканским каналом с многомиллионными просмотрами на YouTube.

На прошлой неделе мы уже рассказывали вам, как все начиналось. А сейчас предлагаем посмотреть, кто же они, лица канала, и что остается за кадром во время прямых эфиров. Штрихи к образу Столичного телевидения – в рассказах коллег.

Илона Волынец, ведущая СТВ:

Самый волнительный, наверное, момент, когда начинаются наши часики. И вот с часиками, как они тикают, точно так же у меня начинает стучать сердце. В этот момент справиться с волнением каждый раз очень сложно. Я думала, что со временем, с годами это пройдет, но это не проходит. Это каждый раз как первый.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания СТВ:

Поскольку вечерний основной выпуск новостей у нас выходит раньше других, раньше наших коллег, и если мы успеваем (мы успеваем ценой собственных нервов ежедневно, и это правда) – это наша победа. Но порой успеть бывает очень сложно.

Виктория Ходосок, ведущая СТВ:

Я бы сказала, что я волнуюсь больше, чем когда езжу на съемки в качестве журналиста, потому что это всегда очень эмоционально, ты трясешься. Первые несколько эфиров я приходила в студию с валерьянкой.

Илона Волынец:

На тебе огромная ответственность. За этот день водители, операторы, журналисты ездили на съемки. Они, возможно, замерзли, снимая этот репортаж. Потом видеоинженеры это монтировали. Поэтому каждый раз, когда я выхожу в эфир, я думаю, что это должно быть идеально.