Развлечения и угощения нашлись для каждого. Как встречали Новый год в Минске?

Новости Беларуси. Белорусы с размахом встретили Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничные гуляния прошли в каждом районе столицы. А эпицентром праздника стали площадки на Октябрьской площади и у Дворца спорта.

Несмотря на дождливую погоду, минчан и гостей столицы в центре было немало. К слову, даже пандемия не помешала иностранным туристам встретить этот Новый год на белорусской земле. О том, как праздник сплотил не одну нацию, в материале Алеси Ивановой. Желающих отсчитать драгоценные минуты до Нового года в центре столицы было немало. Встретить праздник среди белорусов для него честь. Что говорит житель Казахстана о нашей стране?

Алеся Иванова, корреспондент:

В этот момент каждый, кто находится дома перед телевизором или здесь, рядом с нами, в эпицентре гуляний, загадывает свое самое заветное желание. И пусть оно обязательно сбудется!

Этот Новый год страна встретила действительно с размахом. Со всех районов города доносились звуки хлопушек и новогодних поздравлений. А кульминацией праздника стало светомузыкальное шоу на Октябрьской площади.

Немига наравне с центральной площадью стала эпицентром праздника. Здесь можно было скинуть калории после новогоднего ужина на крытом катке, испытать адреналин на аттракционах и пострелять в тире. Развлечения были организованы как для любителей экстрима, так и для маленьких жителей столицы.

Здесь же можно было выпить согревающего глинтвейна, полакомиться шашлыком или продегустировать свежую выпечку.

К слову, пока все отдыхали, продавец Владислав Клиот угощал желающих необычными сортами орехов. Признается, работать в новогоднюю ночь всегда весело.

Владислав Клиот, продавец:

Например, здесь вот есть кешью с кайенским перчиком и кленовым сиропом, людям очень нравится. Буквально за пару дней распродается довольно большое количество орешков.

Кстати, помимо вкусной еды на ярмарке можно было приобрести новогодние украшения, сувениры и даже одежду. Продавец и мастер деревянных изделий Дмитрий Сильченко приехал из Бобруйска. В новогоднюю ночь он работает впервые. Однако это не помешало ему почувствовать атмосферу волшебства и праздника.

Дмитрий Сильченко, продавец:

Настроение веселое, ну и атмосфера веселая здесь. Посетители приходят постоянно. Бывает, что даже есть свои клиенты. Просили, чтобы даже в следующем году приехали, сказали: «Обязательно приезжайте, будем покупать у вас».

К слову, о тех, кто стойко нес дежурство в эту ночь. Бригады скорой помощи работали на всех точках, где проходили гуляния. В эту ночь им повезло: праздник прошел без происшествий. Ольга Чемоданова: «Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка»

Орхан Насибов:

В первую очередь хочется пожелать вам здоровья, не болейте. Тем самым упростите нам жизнь. С Новым годом!

А самым долгожданным событием ночи стал праздничный фейерверк. Миллионы разноцветных огней устремились в небо, а вместе с ними и взгляды минчан.