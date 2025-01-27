Наблюдатели, голосование и технический процесс – итоги выборов обсудили эксперты

Выборы-2025. Как прошли президентские выборы и чем запомнилась электоральная кампания 2025 года? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели обсудят итоги выборов в Беларуси. «Мы увидели демократический процесс» – международный наблюдатель

Дьюла Тюрмер, международный наблюдатель, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

Мы увидели демократический процесс, об этом говорили все наблюдатели. Я как венгр прежде всего интересовался политическим фоном этих выборов. Я думаю, что когда мы сегодня поздравляем белорусский народ и Беларусь с победой на этих выборах, то мы должны вспоминать то, что было пять лет тому назад. Тогда же некоторые белорусы выдвигали другую платформу, другой выбор: подчинить Беларусь Западу, продать государство. Попытка цветной революции. Но за пять лет удалось положение закрепить, ввести новые законы, новую Конституцию. То есть за пять лет под руководством действующего Президента Лукашенко общество было стабилизировано. Мы оцениваем, что в Беларуси сохранено гармоничное развитие общества. Это выражалось и вчера, внутреннее спокойствие, желание народа жить хорошо, главное, что все хотят мира, это тоже выражалось в голосе каждого гражданина. Если бы этого не было, если бы вдруг белорусский народ выбрал другого, тогда Беларусь была бы в войне. А мы, венгры, это тоже знаем, мы близко к Украине. Войти в войну – это самая ужасная вещь. В ЦИК объяснили, почему окончательный результат выборов озвучат 3 февраля

Иван Толкач, заместитель начальника отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:

Серьезных нарушений зафиксировано не было, у нас не было ни одного судебного разбирательства. У нас выборы проходили спокойно с самого начала. Что касается подведения итогов, то дата уже объявлена председателем ЦИК в ходе проведения его пресс-конференции. Это 3 февраля, в понедельник будут подведены официальные итоги. Дело в том, что мы сейчас имеем информацию рабочую, которая передается по каналам связи, эта цифра будет такая же, просто чтобы ЦИК установил окончательный результат, мы должны получить бумажные протоколы, подписанные всеми членами городских и Минской областной комиссии. На это требуется время. Я присутствовал в информационном центре, я видел всех наших коллег из зарубежных государств, которые нас посетили и решились выступить во Дворце, они единогласно подтверждали: и открытость, и прозрачность, и высокий уровень подготовки. У нас 153 территориальных и 5 425 участковых комиссий, трудились добросовестно более 58 000 человек. Нужно понимать, что это люди-общественники, это не профессионалы, если территориальная комиссия, то мы говорим о трех месяцах, если участковая, то всего лишь месяц работы. За этот месяц учителя, врачи, представители других специальностей должны вникнуть в процесс, воспользовавшись материалами ЦИК, изучить избирательное законодательство в должной мере. Только на первый взгляд кажется, что выборы – это так просто. Там много процедур, технологических тонкостей, которые нужно понимать и правильно применять. Хочется выразить огромную благодарность нашим представителям участковых комиссий, нашим людям, которые на должном уровне провели эту кампанию. По обращениям граждан мы видели, что в основном это были обращения, которые требовали разъяснения, пояснения, уточнения. Жалоб как таковых практически не было. Читайте также: На выборах Президента беспрецедентное внимание было уделено кибербезопасности – ЦИК Ермошина о «Марафоне единства»: у нашей молодежи появилась гордость за страну Чемоданова: белорусская молодежь уже знает, в ком видит продолжение страны завтра «Лукашенко поддерживают, потому что он не лицемер»

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:

Одной идеологией вы ничего не сделаете. Вам сначала власть очистила поляну и показала, что есть преступление и есть наказание. Без этого никаких марафонов бы вы вообще не провели. Первое, второе и третье – это экономика. И запомните это. Нам санкции, а население не пострадало. Вы не почувствовали, граждане, санкции на себе? Потому что так работала власть. Война! И нас втягивали в войну. Нас провоцировали на этот конфликт, и вот, благодаря грамотной внешней политике, взвешенной политике, мы сегодня живем в мирной Беларуси. Поэтому голосовали за мир, за социальную и политическую стабильность, за то, что наша страна имеет перспективы. Очень важна идеология. И правильно вы говорите, современные методы работы с населением. Но не надо заниматься вот этим, понимаете, коммунисты увлеклись идеологией, обвалили экономику, потеряли цены на нефть и лезли не в те военные конфликты. Потеряли страну. И лицемерие. Самое страшное было в КПСС, что уже колготки обсуждали на крайних съездах женщины. И думали, как «стенку» себе купить, когда очередь на автомобиль подойдет и прочее. Понимаете, нельзя, чтобы население было в лаптях и 15 лет ждало жигули. А вся номенклатура упакована, серьги бриллиантовые, дочку Брежнева обсуждали и ее любовников в цирке. Поэтому я вам говорю серьезно. Лукашенко поддерживают, потому что он не лицемер, он работает. И я знаю, что Президент наш порядочный человек, он и рядом с собой держит порядочных людей. Поэтому население проголосовало за порядочность. Не надо абсолютизировать роль идеологии, она очень важна. И сегодня идеологи работают лучше. Все наши идеологи молодцы. Но при всем этом базис – экономика, национальная безопасность, контроль информационного поля, друзья мои. Потому что если вы будете здесь конкурировать, в Китай приехал, раз – и никакие VPN не помогут. Контролируют информационное поле, собственные платформы и прочее, прочее, прочее. Силовой блок должен быть. А для чего нам нужна хорошая экономика? Чтобы содержать армию. Любому руководителю всегда нужна была казна на войска. Поэтому не расслабляйтесь. Одной идеологией вы вопросы не решите. События, происходящие вокруг Беларуси, сработали позитивно на победу Лукашенко – Василевич

Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный юрист Беларуси:

Сработало еще и позитивно на победу главы государства, Александра Григорьевича Лукашенко, все то, что делается сейчас вокруг Беларуси в западных демократиях. Все говорилось о правах, свободах человека, о недопустимости дискриминации, мы сейчас увидели, что за этим красивым фасадом скрывается то, что скрывалось многие годы. Когда нужно, они выходят на дискриминацию по национальному признаку, языковому, гражданства и так далее. Посмотрите, что делается вокруг Беларуси, России – разрушение памятников, которые были поставлены в связи с подвигами, совершенными в Великую Отечественную войну. То есть идет явное переписывание истории, европейской истории, победы советского народа, белорусского, российского в Великой Отечественной. Сейчас уже, оказывается, не мы победили, не наши предки. И как раз вот этот фон повлиял существенно на умонастроение старшего и среднего поколений, тех людей, которые были воспитаны не с позиции того, что они участвовали, но на рассказах участников Великой Отечественной войны, на фильмах, которые действительно снимались в этот период. Вот этот стержень сохранился. «Мнение западного журналиста определяется мнением хозяина»