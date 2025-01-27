Ермошина: Беларусь ещё никогда не знала таких гладких и позитивных выборов

Выборы-2025. Как прошли президентские выборы и чем запомнилась электоральная кампания 2025 года? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели обсудят итоги выборов в Беларуси.

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Бог Троицу любит, поэтому я голосовала за номер три, но все знают, что три – это первый, естественно, за первого Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Алена Сырова, СТВ:

Кто-то за кулисами говорил, что эта электоральная кампания может стать самой любимой. А для вас?

Лидия Ермошина:

Поскольку я уже не работала, она не может стать моей самой любимой. Но я могу, как человек опытный, сказать, что Республика Беларусь еще никогда не знала таких гладких и позитивных выборов. Эта избирательная кампания – это сплошной праздник.