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Ермошина: Беларусь ещё никогда не знала таких гладких и позитивных выборов

27 января 2025 16:03
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Выборы-2025. Как прошли президентские выборы и чем запомнилась электоральная кампания 2025 года? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели обсудят итоги выборов в Беларуси.

Ермошина: Беларусь ещё никогда не знала таких гладких и позитивных выборов-2

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
Бог Троицу любит, поэтому я голосовала за номер три, но все знают, что три – это первый, естественно, за первого Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко.

Алена Сырова, СТВ:
Кто-то за кулисами говорил, что эта электоральная кампания может стать самой любимой. А для вас?

Лидия Ермошина:
Поскольку я уже не работала, она не может стать моей самой любимой. Но я могу, как человек опытный, сказать, что Республика Беларусь еще никогда не знала таких гладких и позитивных выборов. Эта избирательная кампания – это сплошной праздник.

# Президентские выборы # Выборы # Лидия Ермошина

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