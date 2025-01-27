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На выборах Президента беспрецедентное внимание было уделено кибербезопасности – ЦИК

27 января 2025 16:26
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Выборы-2025. Как прошли президентские выборы и чем запомнилась электоральная кампания 2025 года? На площадке ток-шоу «По существу» эксперты и общественные деятели обсудят итоги выборов в Беларуси.

На выборах Президента беспрецедентное внимание было уделено кибербезопасности – ЦИК-2

Иван Толкач, заместитель начальника отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Беларуси:
Я даже больше скажу, беспрецедентное внимание было уделено кибербезопасности. Конечно, значительно усложнилась наша работа как организаторов, потому что потребовались дублирующие каналы связи, потребовались какие-то дополнительные действия, которые, в общем-то, отнимают время на самом-то деле. А ведь в Центральной комиссии многие думают, что там сотни человек работают, которые обеспечивают весь процесс сверху донизу. А на самом деле это 8 человек аппарат. И председатель, и секретарь как руководители. То есть 10 профессионалов, которые занимаются избирательной компанией в Центральной избирательной комиссии. Поэтому что тут говорить? Каждый человек и каждая минута – они на счету. 

И мы прекрасно понимаем, чтобы давить с точки зрения киберугроз, для этого не нужно находиться внутри страны. Достаточно где-нибудь со средствами вычислительной техники и доступом в интернет находиться в любой точке мира. Поэтому эти угрозы, конечно же, отменять нельзя. Пока у нас единое информационное пространство, пока у нас открытый интернет, это всегда угроза.

# Выборы в Беларуси # Иван Толкач

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