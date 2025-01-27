Чемоданова: белорусская молодёжь уже знает, в ком видит продолжение страны завтра

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома: В том-то и дело, все то, что мы накопили за этот период времени после 2020 года, вы правильно говорите, много... Но, послушайте, мы же не знаем, что у нас будет завтра. Вот ковид кто-то ждал? Никто не ждал этот ковид. Да, так случилось, это сыграло ключевую роль, вопросов нет. Но надо объективно смотреть абсолютно на все периоды. Я говорю о работе идеологической вертикали. Она значительно изменилась. И если бы это сработало до 2020 года, все равно бы что-то было, понимаете? Не могло быть без последствий, но при всем при этом. Вот, понимаете, и то, что внутри нашей страны и за пределами нашей страны происходит сегодня, те события, которые мы наблюдаем, поверьте, это сыграло тоже сегодня решающую роль. Никто не хочет воевать. Понимаете? Все хотят жить в мире.

Алена Сырова, СТВ:

Но, знаете, самое главное, что мы сделали, как мне кажется, мы перестали концентрироваться только на хорошем. Мы стали признавать ошибки и не бояться о них говорить. И мы стали говорить больше не о прошлом, а о будущем. Это будущее мы вместе обсуждаем и вместе видим.

Ольга Чемоданова:

О чем говорили в коллективах даже в 2020 году… Мы много говорили о прошлом, но та же молодежь, я могу вам точно об этом сказать, они все хотят говорить о том, какой Беларусь будет завтра. Они хотят говорить о будущем нашей страны. И поверьте, этот ритм, в который мы вошли, он уже не может быть другим. И мы для себя абсолютно четко понимаем, что выборы состоялись, но все самое сложное еще впереди. И сегодня работа с молодежью, вот эти больше 95 % молодежи, которые пришли на избирательные участки... Ведь понимаете, осознавая, что голос каждого действительно важен, каким они будут выбирать это будущее. И когда на встречах, в прямом диалоге ты с ними разговариваешь и задаешь вопрос, какой ты видишь свою страну завтра, продолжение ее в ком, понимаете, молодежь уже отвечает на этот вопрос.