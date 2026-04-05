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В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно

05 апреля 2026 19:30
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В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно-0

Вооруженные силы Украины атаковали сухогруз «Волго-Балт», который перевозил пшеницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Судно затонуло, один человек погиб, двое пропали без вести.

После забастовки моряков эвакуировали в лодку-капсулу, и только через два дня они добрались до берега Херсонской области. Всего было найдено девять человек, им оказана медицинская помощь, а капитан госпитализирован.

Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Власти заявили, что нападение не останется без ответа, заявил Сальдо.

Фото: pixabay

# ЧП

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