В Азовском море затонул сухогруз, один человек погиб – что известно

Вооруженные силы Украины атаковали сухогруз «Волго-Балт», который перевозил пшеницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Судно затонуло, один человек погиб, двое пропали без вести.

После забастовки моряков эвакуировали в лодку-капсулу, и только через два дня они добрались до берега Херсонской области. Всего было найдено девять человек, им оказана медицинская помощь, а капитан госпитализирован.

Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента. Власти заявили, что нападение не останется без ответа, заявил Сальдо.

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