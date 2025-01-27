Грачёв: в Центр общественного наблюдения за выборами поступило 450 обращений

Вадим Грачев, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси, заместитель председателя ФПБ:

Первое, если брать чисто какие-то количественные показатели, обращений на ту же горячую линию, которая у нас действовала при центре, больше, чем в единый день голосования. В единый день голосования было около 376 обращений, звонков с различными мнениями наших граждан. Сегодня – 450. С другой стороны, наши национальные наблюдатели действительно отмечают очень хорошую подготовку членов участковых комиссий. Кстати, когда международные наблюдатели к нам приезжали в центр, и журналисты были из-за рубежа, и говорили: «Может, все-таки есть какой-то факт?» Понятно, по-журналистски мы понимаем, хочется какого-то факта такого, чтобы подать, рассказать. Я им всем объяснял и тратил на это достаточно много времени, пытался достучаться и объяснить, что мы небольшая страна, 5 300 участков, за три года проводим третью крупную электоральную кампанию. Академия управления, Центральная избирательная комиссия, общественные организации с наблюдателями, коллеги с членами участковых комиссий работают по пять дней в неделю на повышение квалификации.

Говорю им: «Поймите, научились мы уже четко, организационно опечатывать ящики, выдавать бюллетени, формировать списки, все нормально». Поэтому да, были какие-то шероховатости, связанные, как вы правильно заметили, с человеческим фактором, где-то в списки не включили кого-то, были, возможно, такие несколько эмоциональные у нас даже дискуссии у операторов нашего центра с членами и руководителями конкретных участковых комиссий, но в конце концов при наличии соответствующих оснований все решалось в пользу человека. Поэтому тоже спокойно достаточно у нас.