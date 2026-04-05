США могут рассматривать белорусские поставки калия как элемент шантажа для канадцев – Юшков

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ:

Соединенные Штаты вполне могут рассматривать белорусские поставки как элемент шантажа для канадцев. Смотрите, мы больше будем покупать у Минска и при этом сократим закупки у вас. И если вы не пойдете нам навстречу по другим вопросам, то мы и дальше будем, соответственно, сокращать закупку ваших товаров, в том числе ваших удобрений.

И для Европы здесь тоже, в общем-то, интересный элемент, то что в прошлой реальности, когда Соединенные Штаты и Европа были единым целым, неким таким Глобальным Западом, то это действительно был бы четкий сигнал. Брюсселю надо тоже снимать санкции с белорусского калия и так далее.

А теперь мы видим, что европейцы все более самостоятельно в некую роль играют, и тут большой вопрос. Это будет сигнал европейцам, который они услышат или, наоборот, подумают, что нет, мы будем, наоборот, шантажировать американцев вопросом снятия санкций, чтобы белорусский калий шел через Литву.