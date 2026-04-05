Тревожный звонок для Европы! Почему США пошли на снятие санкций с «Беларуськалия» – ответил Ревенко

Игорь Позняк, ведущий: Вот эта история со снятием санкций с белорусского калия, которая стала известна еще в прошлом году и всплывает на уходящей неделе. Эта история, если так очень глобально рассуждать, о чем? Это какой звоночек мировому сообществу? И кому, собственно говоря, звоночек?

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук:

В первую очередь, это звоночек для Европы и, в принципе, для всего мира. Это звоночек о том, что Трамп сегодня пытается исправить ошибки прошлой администрации Белого дома, которая ввела незаконные, нелегитимные санкции против Беларуси, против Российской Федерации и так далее. Это звоночек, что все-таки белорусский калий нужен на мировом рынке. Это звоночек и для Канады, которая сегодня понимает, что ее калий под угрозой, поставки в Соединенные Штаты Америки.

Сегодня США не просто так проталкивают идею того, чтобы Литва открыла свой порт. Не просто так сегодня США говорят о том, что они заинтересованы белорусском калии. Они заинтересованы его непосредственно приобретать, то есть диверсифицировать свой рынок, куда и откуда они будут приобретать калийные удобрения. Без них сегодня, конечно же, сельское хозяйство не только в США, но и в мире невозможно. Поэтому сегодня, конечно же, Трамп, посылая этот посыл Европе, показывает ошибки прошлой администрации. И он говорит о том, что, Европа, посмотрите на нас, с Беларусью нужно работать и с Беларусью можно работать. И это необходимо в нынешних условиях.