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Тревожный звонок для Европы! Почему США пошли на снятие санкций с «Беларуськалия» – ответил Ревенко

05 апреля 2026 19:09
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Тревожный звонок для Европы! Почему США пошли на снятие санкций с «Беларуськалия» – ответил Ревенко-2

Игорь Позняк, ведущий: 
Вот эта история со снятием санкций с белорусского калия, которая стала известна еще в прошлом году и всплывает на уходящей неделе. Эта история, если так очень глобально рассуждать, о чем? Это какой звоночек мировому сообществу? И кому, собственно говоря, звоночек?

Тревожный звонок для Европы! Почему США пошли на снятие санкций с «Беларуськалия» – ответил Ревенко-4

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси, кандидат политических наук: 
В первую очередь, это звоночек для Европы и, в принципе, для всего мира. Это звоночек о том, что Трамп сегодня пытается исправить ошибки прошлой администрации Белого дома, которая ввела незаконные, нелегитимные санкции против Беларуси, против Российской Федерации и так далее. Это звоночек, что все-таки белорусский калий нужен на мировом рынке. Это звоночек и для Канады, которая сегодня понимает, что ее калий под угрозой, поставки в Соединенные Штаты Америки. 

Сегодня США не просто так проталкивают идею того, чтобы Литва открыла свой порт. Не просто так сегодня США говорят о том, что они заинтересованы белорусском калии. Они заинтересованы его непосредственно приобретать, то есть диверсифицировать свой рынок, куда и откуда они будут приобретать калийные удобрения. Без них сегодня, конечно же, сельское хозяйство не только в США, но и в мире невозможно. Поэтому сегодня, конечно же, Трамп, посылая этот посыл Европе, показывает ошибки прошлой администрации. И он говорит о том, что, Европа, посмотрите на нас, с Беларусью нужно работать и с Беларусью можно работать. И это необходимо в нынешних условиях. 

# Международная политика # США

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