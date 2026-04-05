Белорусские биатлонисты подводят итоги года – поговорили с наставниками спортсменов

Год назад Роман Синиченко озвучил свою мечту-цель: создать такую эстафетную команду парней, которая сможет победить. И это ему удалось. На заключительном этапе Кубка России в Тюмени наш квартет в составе Антона Смольского, Максима Воробья, Ивана Тулатина и Дмитрия Лазовского, имея в активе штрафной круг и 9 доппатронов, одержала победу. Женский коуч по-прежнему собирает по крупицам каждую барышню, так что его победы впереди.

Как будут готовиться белорусские биатлонисты? Интервью с тренерским штабом читайте здесь.

На дворе весна, и представители летних видов спорта с головой окунулись в соревновательный календарь, а вот зимники завершили сезон. Белорусские биатлонисты подводят итоги, и в студии «Спорттаймера» старшие тренеры мужской и женской национальных команд Роман Синиченко и Роман Малуха.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Это олимпийский год получился. Насколько он отличался от предыдущих? Была ли такая олимпийская нервозность?

Роман Синиченко, старший тренер мужской национальной команды Беларуси по биатлону:

Была собранность, концентрированность, потому что на каком-то хаосе невозможно построить результат. Это был все равно планомерный четырехлетний цикл подготовки. И этот четвертый год плавно выливался из первых трех. То есть никакой экстренной суеты не было. Все в рамках плана.

Юлия Силипицкая:

Надежда была на то, что вас допустят?

Роман Синиченко:

Да, лично во мне и в моих спортсменах она до последнего присутствовала. В принципе, тех лидеров, кого планировали на Олимпиаду, мы и вывезли в Европу. Потому что все могло решиться сегодня. И они были там и были готовы.

Юлия Силипицкая:

Роман, а у вас было разочарование?

Роман Малуха, старший тренер женской национальной команды Беларуси по биатлону:

Чего тешить себя надеждами, если мы знаем фактически, что будет, те старты, к которым необходимо готовиться. Поэтому, конечно же, чувствовался груз ответственности в любом состоянии, поехали мы на Олимпиаду или выступая на российских стартах, всегда превыше всего – показывать результат.