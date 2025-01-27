Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор

Предварительные итоги голосования 27 января огласила Центральная избирательная комиссия. Убедительную победу, набрав свыше 5 миллионов голосов избирателей, одерживает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в электоральном процессе приняли участие 85,70 % избирателей. Возможность определить дальнейшую судьбу страны была у каждого. Участки для голосования организовали по всей Беларуси – в крупных городах и малых населенных пунктах.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В режиме нон-стоп продолжил работать Информационный центр ЦИК во Дворце Республики. Четвертый день насыщен пресс-конференциями, брифингами, прямыми эфирами. Представители ЦИК, журналисты, наблюдатели и эксперты говорили о ходе президентской электоральной кампании в Беларуси.

Первая пресс-конференция в 11 утра – Центральная избирательная комиссия подводит предварительные итоги голосования. Выборы состоялись. По данным ЦИК, победу одерживает Александр Лукашенко. Белорусы выбрали Президента, продемонстрировав всему миру свою сплоченность и единство, несмотря на попытки западных политических элит дискредитировать электоральную кампанию своими провокационными заявлениями и уже в который раз раскачать ситуацию. Не поддались.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Мы четко разделяем: политические элиты в этих странах и простых граждан. Мы убеждены, что у простых граждан в Европе, в первую очередь у наших ближайших соседей, в подавляющем большинстве совершенно другие позиции, подходы, мнения. Граждане все видят, люди все видят.

Видели, как шло голосование в Беларуси, и многочисленные наблюдатели, посетив сотни участков по всей стране. 114 граждан Беларуси, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете, приняли участие в голосовании. Активность белорусов отмечают миссии наблюдателей. Высокий процент явки объясним – от этого выбора зависит будущее. Белорусам есть что ценить и чем гордиться, есть что беречь и защищать. Международный наблюдатель: нет более демократичной, свободной системы, чем в Беларуси. Подробности.

В адрес нации и страны прозвучит еще много позитивных отзывов от зарубежных экспертов. Но прежде – результаты мониторинга. Объективность, политическая нейтральность, невмешательство в избирательный процесс и во внутренние дела государства – принципы, которыми руководствовались наблюдатели от СНГ. Никаких нарушений Конституции, Избирательного кодекса не зафиксировано. Внушительное количество международных экспертов решили убедиться в прозрачности электоральной кампании в Беларуси и приехали в страну. На заметку западным политикам, кто, не посетив ни одного участка, распространяет откровенную ложь.

Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:

Выводы тех «наблюдателей», которые в наблюдении не участвовали, конечно же, останутся только на их совести. Они никоим образом не меняют сути оценок этих выборов. Эти оценки дают прежде всего граждане Беларуси, и явка на выборы 86 с лишним процентов говорит о том, что для людей эти выборы были важными. Это первый признак демократичности процесса. Ну и второе – совершенно точно уходит в прошлое монополия западных стран на оценку выборов, потому что они провалились в этих своих претензиях. Они не сумели сделать процедуру наблюдения за выборами демократичной, свободной и объективной.