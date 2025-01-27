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Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор

27 января 2025 18:23
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Предварительные итоги голосования 27 января огласила Центральная избирательная комиссия. Убедительную победу, набрав свыше 5 миллионов голосов избирателей, одерживает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в электоральном процессе приняли участие 85,70 % избирателей. Возможность определить дальнейшую судьбу страны была у каждого. Участки для голосования организовали по всей Беларуси – в крупных городах и малых населенных пунктах.

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-2

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В режиме нон-стоп продолжил работать Информационный центр ЦИК во Дворце Республики. Четвертый день насыщен пресс-конференциями, брифингами, прямыми эфирами. Представители ЦИК, журналисты, наблюдатели и эксперты говорили о ходе президентской электоральной кампании в Беларуси.

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-4

Первая пресс-конференция в 11 утра – Центральная избирательная комиссия подводит предварительные итоги голосования. Выборы состоялись. По данным ЦИК, победу одерживает Александр Лукашенко.

Белорусы выбрали Президента, продемонстрировав всему миру свою сплоченность и единство, несмотря на попытки западных политических элит дискредитировать электоральную кампанию своими провокационными заявлениями и уже в который раз раскачать ситуацию. Не поддались.

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-6

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Мы четко разделяем: политические элиты в этих странах и простых граждан. Мы убеждены, что у простых граждан в Европе, в первую очередь у наших ближайших соседей, в подавляющем большинстве совершенно другие позиции, подходы, мнения. Граждане все видят, люди все видят.

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-8

Видели, как шло голосование в Беларуси, и многочисленные наблюдатели, посетив сотни участков по всей стране. 114 граждан Беларуси, постоянно проживающих за границей и состоящих на консульском учете, приняли участие в голосовании. 

Активность белорусов отмечают миссии наблюдателей. Высокий процент явки объясним – от этого выбора зависит будущее. Белорусам есть что ценить и чем гордиться, есть что беречь и защищать. 

Международный наблюдатель: нет более демократичной, свободной системы, чем в Беларуси. Подробности.

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-10

В адрес нации и страны прозвучит еще много позитивных отзывов от зарубежных экспертов. Но прежде – результаты мониторинга. Объективность, политическая нейтральность, невмешательство в избирательный процесс и во внутренние дела государства – принципы, которыми руководствовались наблюдатели от СНГ.

Никаких нарушений Конституции, Избирательного кодекса не зафиксировано. Внушительное количество международных экспертов решили убедиться в прозрачности электоральной кампании в Беларуси и приехали в страну. На заметку западным политикам, кто, не посетив ни одного участка, распространяет откровенную ложь.

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-12

Константин Косачев, координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ:
Выводы тех «наблюдателей», которые в наблюдении не участвовали, конечно же, останутся только на их совести. Они никоим образом не меняют сути оценок этих выборов. Эти оценки дают прежде всего граждане Беларуси, и явка на выборы 86 с лишним процентов говорит о том, что для людей эти выборы были важными. Это первый признак демократичности процесса. 

Ну и второе – совершенно точно уходит в прошлое монополия западных стран на оценку выборов, потому что они провалились в этих своих претензиях. Они не сумели сделать процедуру наблюдения за выборами демократичной, свободной и объективной. 

Итоги президентской кампании. Как белорусы делали свой выбор-14

Максимальная открытость и прозрачность всех процедур во время выборов: начиная от открытия участков и заканчивая подсчетом голосов, отмечают на итоговой пресс-конференции наблюдатели от ШОС. В течение четырех дней они посетили свыше 100 избирательных участков в различных регионах страны.

Подробнее в видеоматериале.

# Выборы в Беларуси # Константин Косачев # Игорь Карпенко # Анастасия Ярощик-Корниенко

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